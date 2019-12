De cate ori nu ti se intampla dimineata sa intri in criza de timp fara sa ai nici cea mai mica idee ce ai putea purta in ziua respectiva pentru a arata bine, mai ales ca sunt zile in care ai mai putea avea programata si o intalnire importanta. Pentru a putea iesi din impas, este suficient sa respecti cateva reguli simple. Iata care ar fi:



Te-ar putea interesa si:

Iti plac articolele noastre?

Intra si tu in comunitatea noastra! ×