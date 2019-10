Margareta Paslaru este invitatul de onoare al celei de-a cincea editii a Festivalului Tanar de Sibiu, care va fi deschisa pe 1 noiembrie, de la ora 18:00, la Teatrul Gong, cu proiectia filmului „Veronica”.



Filmul „Veronica”, inspirat de fabulele lui La Fontaine si regizat de Elisabeta Bostan, a fost lansat in 1972.

Margareta Paslaru, care interpreteaza rolul Zana cea Buna, joaca alaturi de Lulu Mihaescu si Dem Radulescu. „Veronica” spune povestea unei fetite care traieste intr-un camin si, la implinirea varstei de 5 ani, primeste o traista fermecata care ii poate indeplini orice dorinta, doar daca ea este cuminte, darnica si prietenoasa.

Unul dintre cele mai populare filme romanesti din toate timpurile, potrivit statisticilor Centrului National al Cinematografiei, „Veronica” a fost vizionat de peste 3,5 milioane de spectatori in cinematografele din tara.

Potrivit unui comunicat remis 9am, accesul la evenimentul de deschidere si proiectie va fi liber, in limita locurilor disponibile.

Margareta Paslaru va reveni la Sibiu dupa 54 de ani de la filmarile pentru lungmetrajul „Tunelul”, in regia lui Francisc Munteanu, care au avut loc aici.

„Trairile personajului Iulia - diferite de la un cadru la altul - dramatismul, emotiile ascunse, vulnerabilitatea mascata prin «siguranta» afisata in local, toate mi-au stimulat creativitatea”, transmite Margareta Paslaru.

Filmarile pentru „Tunelul” au avut loc in 1965 la Sibiu, Buftea, Mosfilm, iar premiera, in 1966, la Festivalul National „Pelicanul de Aur” de la Mamaia, unde artista a primit "Diploma de debut in cinematografie" pentru rolul Iulia.



Margareta Paslaru, cantareata - compozitoare, actrita de teatru si film si producator de televiziune, a debutat la finalul anilor 1950. Printre cele sapte filme in care a jucat se numara „Veronica”, „Gloria nu canta” si „Expresul de Buftea”.

Este prima solista de muzica usoara care a primit la Cannes Trofeul M.I.D.E.M., in 1969, dupa ce in Romania a castigat Discul de Aur in 1968. Prin emisiuni radiofonice sustine tineri de viitor incepand cu 2007, iar din 2010 le ofera un premiu anual pentru originalitate. Palmaresul ei cuprinde peste 700 de inregistrari, rezultat al colaborarii cu 65 de compozitori, dar si al interpretarii unor piese din repertoriul strain.

In 1996, a devenit membru de onoare UNICEF pentru promovarea artei muzicale romanesti si protectia copilului, iar in 2000, cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti.

A primit in 2013 Ordinul Coroana Romaniei in grad de Cavaler, decoratia fiindu-i inmanata de principesa Margareta, in numele regelui Mihai I.

In 2016, Margareta Paslaru a fost recompensata cu placheta „Artist plurivalent”, premiul de excelenta pentru intreaga cariera oferit de Uniunea Autorilor si Realizatorilor de Film.

Cea de-a cincea editie a Festivalului Tanar de la Sibiu va avea loc intre 1 si 10 noiembrie, la Teatrul Gong.

Biletele pentru spectacolele din cadrul festivalului sunt disponibile online, pe Entertix.ro.

Festivalul Tanar de la Sibiu este finantat de Primaria Municipiului Sibiu si sustinut de UNITER prin Fondul Timbrului Teatral. Co-finantat de Centrul Cultural German si co-produs de Radio Romania. Parteneri: Conceptual Lab by Theo Nissim si Rollercoaster PR.