ROMA este cel mai personal proiect realizat pana acum de Alfonso Cuarón, laureatul premiului Oscar si creatorul unor filme precum Gravity, Children of Men sau Y Tu Mama Tambien.

Filmul reda povestea lui Cleo (interpretata de Yalitza Aparicio), o tanara care lucreaza in casa unei familii din clasa de mijloc, in cartierul Roma din Ciudad de México. Prin aceasta minunata declaratie de dragoste catre femeile care l-au crescut, Cuarón isi schiteaza copilaria si creeaza un portret emotionant al vietii domestice in contextul tulburarilor politice din anii '70.

Potruivit unui comunicat remis 9am, ROMA este primul proiect pe care Cuarón il realizeaza dupa extraordinarul Gravity, din 2013. Noul sau film va fi lansat in curand.