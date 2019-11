Premierul Ludovic Orban a declarat, dupa o vizita la Ministerul de Externe, ca au existat cateva probleme in a doua zi de vot, la cateva sectii din diaspora, din cauza faptului ca lipsesc o parte din membri care fac parte din Biroul Electoral al sectiei de votare. Au fost depuse aproximativ 130 de cereri de inlocuire a unor membri.

"Procesul de votare se deruleaza in conditii bune. Sigur, ca au aparut mici situatii. Mi-a spus domnul ministru, legat de viteaza foarte lenta de reactie a Biroului Electoral, in cursul zilei de ieri, in cazul inlocuirilor de delegati la sectiile de votare, respectiv a suplimentarilor de delegati la sectiile de votare, in care neavand decat doua sedinte Biroul Electoral pentru sectiile din strainatate, a aprobat foarte tarziu solicitarile de inlocuire. Astazi, au fost in jur de 130 de cereri de inlocuire si tot cam atatea, 113, daca tin bine minte, de suplimentare. Astazi sunt 100 de cereri de suplimentare care speram sa fie aprobate cat mai repede, pentru a asigura personalul necesar derularii in bune conditii la nivelul fiecarui Birou Electoral de sectie de votare", a declarat Ludovic Orban.

"In prima zi a existat posibilitatea de inlocuire. Incepand de astazi si maine, inlocuirea se face numai in situatii exceptionale, dar suplimentarile se pot discuta. Inlocuirile se fac atunci cand titularul care reprezinta un partid politic in Biroul Electoral al sectiei de votare nu se prezinta, se formuleaza din partea partidului cerere de inlocuire. Aceste cereri sunt importante, pentru ca nu toate sectiile au numarul de reprezentanti, sa zic, din partea fiecarui partid. Sunt multe sectii care au 5,6,7 reprezentanti si pentru derularea in bune conditii a procesului electoral este nevoie de un numar cat mai larg de reprezentare si pentru a nu lasa sectii cu numere foarte mici de reprezentanti", a mai spus premierul, potrivit site-ului adevarul.ro.