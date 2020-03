Lectura sub un minut

Actrita Itziar Ituno, unul dintre personajele principale din celebrul serial spaniol "La casa de papel" a anuntat, intr-o postare pe Instagram, ca are coronavirus. Aceasta si-a indemnat fanii la responsabilitate pentru binele comun.

„Este oficial, de vineri dupa-amiaza am simptome (febra si tuse uscata) si astazi am primit confirmarea testului epidemiologic. Este coronavirus. Cazul meu este usor si sunt bine, dar este foarte contagios si super periculos pentru persoanele mai slabe. Acest lucru nu este un nonsens, trebuie sa fiti constienti, nu-l luati usor, exista morti, multe vieti in joc si inca nu stim cat de departe va ajunge acest lucru, asa ca este timpul sa obtineti vaccinul responsabilitatea pentru binele comun", a spus aceasta pe contul sau de socializare.