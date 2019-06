Actrita britanica Emilia Clarke a facut un bilant al anilor petrecuti cu filmarile la serialul "Game of Thrones" ("Urzeala Tronurilor") si a afirmat ca a platit un pret mult prea mare, relateaza online ziarul spaniol El Pais.



Aceasta a spus ca, gratie personajului Daenerys Targaryen, si-a indeplinit visurile de copil, dar ca a platit scump pentru asta, scrie Agerpres.

Pe de alta parte, actrita a povestit ca atat personajul Mamei dragonilor, cat si cei 10 ani cat a durat difuzarea serialului "Urzeala Tronurilor" pe canalul HBO i-au schimbat complet viata.

A fost un deceniu cheie in viata ei. "Faptul ca s-a incheiat este aproape suprarealist. S-au intamplat atatea lucruri in acesti 10 ani cat am jucat in serial... Am devenit femeie. Aveam 23 de ani cand am inceput", a spus ea.

Actrita regreta insa ca a pierdut zece ani din tineretea sa intr-un mod atat de vertiginos

"Practic am inceput 'Urzeala Tronurilor' si apoi gata. Am pierdut cei mai frumosi ani ai tineretii, ai varstei de 20 de ani, cand trebuie sa faci nebunii. Apoi am avut doua hemoragii cerebrale, ceea ce a cam complicat lucrurile...", a marturisit tanara actrita.

Este un lucru care a imprimat seriozitate si responsabilitate in viata si munca sa.

O seriozitate care a determinat-o sa nu ia niciun suvenir de pe platoul de filmare la momentul plecarii.

"Regret tare mult si sunt foarte suparata. Sper ca autorii serialului sa-mi dea un dragon", a marturisit ea, subliniind ca nu a plecat cu niciun obiect ca amintire personala.

Nu este insa cazul lui Maisie Williams (Arya Stark), care a plecat cu jacheta din piele maro pe care o poarta personajul sau, sau al lui Kit Harington, care a cerut ca amintire statuia reprezentandu-l pe Jon Snow folosita pentru promovarea celui de-al 8-lea si ultim sezon al serialului.