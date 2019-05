Printul Harry a primit despagubiri substantiale si scuze din partea unei agentii de presa care a realizat fotografii cu locuinta acestuia fara acordul sau, a anuntat miercuri Palatul Buckingham, relateaza Reuters.



Avocatul ducelui de Sussex a declarat ca Splash News and Picture Agency a inchiriat un elicopter pe data de 9 ianuarie 2019 pentru a face fotografii si a filma locuinta privata a printului Harry si a sotiei sale Meghan, ferma Cotswolds din Oxfordshire, centrul Angliei, scrie Agerpres.

"Publicarea acestor fotografii a subminat grav siguranta si securitatea ducelui si a locuintei in masura in care ei nu mai pot locui acolo", a spus avocatul lui Harry intr-o declaratie in fata instantei.

"Proprietatea a fost aleasa de ducele de Sussex pentru el si sotia sa avand in vedere nivelul ridicat de intimitate pe care il oferea, fiind situata intr-o zona retrasa, inconjurata de terenuri private, departe de orice zona in care fotografii au acces", a mai spus acesta.

Splash "a fost de acord sa plateasca o suma substantiala despagubiri si costuri de judecata si a prezentat scuze ducelui", noteaza Press Association.

"Splash a recunoscut intotdeauna ca aceasta situatie reprezinta o eroare de judecata si a luat masuri pentru a se asigura ca nu se va mai repetata. Le cerem scuze ducelui si ducesei pentru neplacerile pe care le-am provocat", a anuntat agentia de presa britanica.