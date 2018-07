Intr-o declaratie pe care a acordat-o joi pe covorul rosu la premiera mondiala a filmului "Mission: Impossible - Fallout" la Paris, Tom Cruise l-a sfatuit pe Clooney sa fie mai atent pe viitor.

"El este grozav cand e pe motocicleta si sper ca e in regula. Sper ca esti bine, prietene.", a adaugat Cruise.

In momentul accidentului, George Clooney se afla in Sardinia, pentru filmarile filmului "Catch 22", o adaptare TV a cartii cu acelasi nume de Joseph Heller. Miniseria ii aduce lui Clooney primul sau rol de televiziune din 2009, atunci cand a aparut pentru ultima data in rolul lui doctorului Doug Ross din "ER", informeaza Independent.ie.