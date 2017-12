Ion Voicu a inceput studiul viorii la varsta de 6 ani. Dupa cativa ani, profesorul sau (student la Conservator) s-a declarat depasit de micul lui elev, iar la 14 ani a fost admis la Academia Regala de Muzica din Bucuresti, unde a intrat direct in anul V si a reusit sa absolve cursurile care durau sapte ani, in doar trei ani. Unul dintre marii violonisti romani, Ion Voicu a fost un artist nascut intr-o familie de muzicieni, care s-a perfectionat cu George Enescu, a lucrat si sub indrumarea marelui violonist rus David Oistrakh si, pe parcursul a 50 de ani de cariera, a sustinut sute de concerte in intreaga lume.

In amintirea marelui artist de la a carui nastere se implinesc in 2013 nouazeci de ani, Orchestra Nationala Radio - ce reprezinta si primul ansamblu in care a cantat Ion Voicu - ii dedica un concert extraordinar in prima zi a primaverii. Vineri, 1 martie, de la ora 19.00, chiar sub bagheta fiului celui omagiat, Madalin Voicu, Orchestra Nationala Radio daruieste publicului un martisor sub forma unei seri "Mozart". Invitatul acestui eveniment este pianistul Horia Mihail, aplaudat recent pe scena Salii Radio in concertul de prezentare a turneelor nationale pe care el si alti mari muzicieni le vor sustine in acest an, scrie MEDIAFAX.

Seara se va deschide cu celebra uvertura a operei "Nunta lui Figaro" si va continua cu "Concertul nr. 20 in re minor pentru pian si orchestra", una dintre cele mai iubite creatii mozartiene, la granita intre perfectiunea clasica si pasiunea romantica. Programul va fi incheiat de "Simfonia nr. 40 in sol minor".