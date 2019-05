Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, a fost invinsa de olandeza Kiki Bertens, numarul 7 in lume, cu 6-4, 6-4, sambata, in finala turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale in valoare de 7.021.128 dolari.

Bertens (27 ani) a fost mai buna in acest meci si s-a impus intr-o ora si 27 de minute, iar Halep (27 ani) a ratat sansa de a reveni pe primul loc in lume, scrie Agerpres.

Romanca ramane cu doua titluri la Madrid in patru finale jucate (victorii in 2016, 2017, esec in 2014).

Halep a inceput destul de bine meciul, a castigat primul ghem, iar apoi s-a desprins la 3-1 si 4-2, pe fondul erorilor comis de olandeza. Simona Halep nu a reusit sa isi fructifice serviciul de doua ori la rand si jocul sau s-a crispat, a comis greseala dupa greseala si a pierdut patru ghemuri la rand si setul (4-6), luand doar trei puncte in aceasta parte a meciului.

Bertens a continuat sa joace foarte bine si in debutul setului secund si a condus cu 2-0, inainte ca Halep sa puna capat seriei de sase ghemuri consecutive a olandezei. Halep a avut momente mai bune si a reusit sa revina in meci, egaland situatia, la 2-2. Imediat, Bertens a facut un nou break si s-a desprins la 4-2. Halep a luat un ghem la zero pe serviciul sau, iar in ghemul cu numarul opt a avut un ghinion teribil la 15-30, cand olandeza a trimis o minge mult afara, dar aceasta a nimerit-o pe Simona, aflata in alergare, astfel ca scorul a devenit 30-30, in loc sa fie 15-40. Bertens s-a salvat cu serviciul si s-a impus cu 6-4, la a treia minge de meci.

Bertens a avut 4 asi in acest meci si 3 duble greseli, in timp ce Halep nu a avut niciun as si a comis doua duble greseli. Desi procentajul primului serviciu in teren a fost net favorabil romancei (87%-58%), olandeza a facut mai multe puncte cu ambele servicii (76%-52% la punctele cu primul pentru Bertens).

Bertens s-a impus clar la capitolul mingi direct castigatoare (winners), cu 25-9, compensand faptul ca a avut mai multe erori nefortate, 29-21.

Situatia in meciurile directe este acum de 3-3, precedentul fiind castigat tot de olandeza, anul trecut, in finala la Cincinnati, cu 2-6, 7-6 (6), 6-2. In meciurile pe zgura situatia era egala, cate o victorie de fiecare parte, Bertens in 2012 in semifinale la Fes, cu 6-3, 6-4, iar Halep in 2017 in semifinale la Roma, cu 7-5, 6-1.

Pana in finala, Halep a trecut de rusoaica Margarita Gasparian, cu 6-0, 6-4, de britanica Johanna Konta, cu 7-5, 6-1, de slovaca Viktoria Kuzmova, cu 6-0, 6-0, de australianca Ashleigh Barty, cu 7-5, 7-5, si de elvetianca Belinda Bencic, cu 6-2, 6-7 (2), 6-0.

Bertens nu a pierdut niciun set la Madrid in drumul spre trofeu: in primul tur de Katerina Siniakova (Cehia), cu 6-3, 6-2, in turul secund a trecut cu 6-4, 6-3 de letona Jelena Ostapenko, in optimi a invins-o cu 6-1, 6-2 pe letona Anastasija Sevastova, in sferturi a castigat cu 6-2, 6-3 in fata cehoaicei Petra Kvitova, iar in semifinale a intrecut-o pe americanca Sloane Stephens, cu 6-2, 7-5.

Bertens va fi recompensata cu un cec de 1.202.520 euro si 1.000 de puncte WTA, iar Halep se va alege cu 608.700 euro si 650 de puncte.

Pentru Simona Halep a fost a doua finala pierduta din 2019, dupa ce belgianca Elise Mertens a invins-o cu 3-6, 6-4, 6-3 in finala de la Doha, pe 16 februarie.

Halep ramane cu 18 titluri in palmaresul sau pana acum, Nurnberg, 's-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova si Sofia (Turneul Campioanelor II) in 2013, Doha si Bucuresti in 2014, Shenzhen, Dubai si Indian Wells in 2015, Madrid, Bucuresti si Montreal in 2016, Madrid in 2017, Shenzhen, Roland Garros si Montreal in 2018.

Romanca a pierdut 17 finale in cariera sa, in 2010 si 2011 la Fes (Maroc), in 2012 la Bruxelles, la Madrid, Roland Garros si Turneul Campioanelor (WTA Finals) in 2014, Toronto si Cincinnati in 2015, Roma, Roland Garros, Cincinnati si Beijing in 2017, Australian Open, Roma si Cincinnati in 2018, iar in 2019 la Doha si Madrid.