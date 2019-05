Schimbarea jobului ramane una dintre cele mai stresante etape din viata profesionala a romanilor, arata cel mai recent studiu derulat de eJobs, liderul pietei de recrutare online din Romania. Potrivit cercetarii, cea mai mare teama pentru 22% dintre respondenti este ca joburile cele mai bune sunt luate de cei care au ”pile”.



Pentru aproape la fel de multi romani (21%) cea mai mare frica, atunci cand vine vorba de gasirea unui nou loc de munca, este legata de veridicitatea anunturilor de angajare.

”Aproape un sfert dintre cei care au participat la studiu nu au incredere ca anunturile de joburi sunt adevarate, iar asta ii determina, de foarte multe ori, sa amane decizia de a-si schimba locul de munca, desi nu sunt fericiti. Lipsa experientei, asteptarile salariale prea mari, perceptia ca in piata nu sunt suficiente locuri de munca sau ca nu are cine sa le ofere consiliere sunt alte frici importante ale romanilor. Este interesant faptul ca, desi de cativa ani, avem o piata a candidatilor, in care oferta de locuri de munca depaseste cererea, inca mai exista astfel de angoase, in randul tuturor categoriilor profesionale – de la tineri fara experienta, pana la specialisti si manageri sau muncitori cu zeci de ani de munca in spate”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs Romania.

Temerile pe care le au candidatii vin, in primul rand, din imaginea pe care o proiecteaza asupra lor insisi, astfel ca doar 7% dintre respondenti declara ca au completa incredere in ei, din punct de vedere profesional. Atunci cand isi fac propria evaluare, romanii considera ca principalele puncte slabe care ii impiedica sa obtina jobul dorit sunt: lipsa studiilor superioare, lipsa increderii in sine, faptul ca nu sunt suficient de digitalizati, ca nu au suficienta experienta sau, dimpotriva, sunt supracalificati pentru joburile din piata.

Obstacol important: redactarea CV-ului

Un alt obstacol important de care se lovesc acestia atunci cand vor sa-si schimbe cariera este legat de redactarea CV-ului. Pentru 62% dintre romani cea mai mare problema este ca nu au suficienta experienta si ca, din acest motiv, CV-ul lor va parea neconvingator in ochii recrutorilor. 22% nu stiu, concret, ce informatii ar trebui sa includa sau ce format ar trebui sa aiba CV-ul. 1 din 10 romani spune ca are prea multa experienta si nu stie cum sa o comprime astfel incat forma finala a CV-ului sa nu depaseasca doua pagini.

Potrivit unui comunicat remis 9am, nu doar procesul de gasire a joburilor si cel de aplicare sporesc nivelul de stres profesional al romanilor, ci si etapa interviului de angajare. Mai mult de jumatate dintre candidati se tem ca nu au atitudinea potrivita si ca vor parea nesiguri pe ei, din cauza emotiilor. 37% sunt ingrijorati ca nu vor sti sa raspunda intrebarilor pe care le primesc din partea recrutorului, aproape tot atat de multi sufera de ”sindromul impostorului” si cred ca nu sunt suficient de bine pregatiti, in timp ce 33% se tem ca vor fi demotivati de atitudinea intervievatorului. 20% dintre respondenti se asteapta sa fie discriminati pe criterii care tin de varsta, sex sau aspect fizic.

Experientele anterioare de la schimbarea jobului

”O alta sursa a tuturor acestor frici este reprezentata, din pacate, de experientele pe care candidatii le-au avut, de-a lungul timpului, atunci cand si-au schimbat joburile. In topul celor mai neplacute experiente se afla faptul ca nu au primit feedback din partea recrutorului (50,7% dintre respondenti au indicat acest raspuns), ca au aplicat pentru un job, iar la interviu au aflat ca jobul real era, de fapt, altul (34,4%), ca au ratat interviul din cauza emotiilor sau au fost discriminati pe criterii care tin de varsta, sex sau aspect fizic. In acest context, eJobs lanseaza anul acesta campania ”Aplica fara frica” prin care vrem sa venim mai aproape de candidati, oricine ar fi ei, din orice categorie profesionala sau de varsta, si sa le dam incredere in ei insisi si in sansele pe care le au pe piata muncii. E important ca ei sa stie ca absolut fiecare dintre cele aproape 30.000 de anunturi pe care le gasesc pe eJobs.ro sunt verificate si reale, ca exista mereu cineva care sa le ofere consilierea profesionala de care sau nevoie si sa le raspunda la toate intrebarile. Dupa 20 de ani de cand suntem pe piata credem ca am ajuns cu totii in punctul in care schimbarea jobului trebuie sa fie asociata oricarui sentiment – emotie, curaj, adrenalina, determinare – numai frica, nu”, explica Bogdan Badea.