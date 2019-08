Potasiul este un mineral indispensabil care sustine activitatea electrica a celulelor si are un rol important in regimul alimentar. Adoptand o dieta echilibrata care sa contina fructe, legume si proteine ii putem oferi organismului acest element de care are nevoie. Potasiul poate reduce riscul de boli cardiovasculare si contribuie la transmiterea de oxigen catre creier. Mai mult, acesta controleaza contractia muschilor si functionarea nervilor, ajutand la reglarea tensiunii arteriale. Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA) a stabilit ca doza zilnica recomandata organismului uman adult este de 3500 mg de potasiu. In cele ce urmeaza, va prezentam cinci surse accesibile de potasiu ce pot fi incluse in alimentatia zilnica:



