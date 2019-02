Halep (27 ani, 3 WTA), principala favorita, care de luni va urca pe locul al doilea in lume, s-a impus dupa doua ore de joc.

Romanca a avut un start fulminant si a condus cu 4-0 si 5-2, dar jocul sau a suferit o scadere, in timp ce Goerges (30 ani, 16 WTA) a jucat tot mai bine, reusind patru ghemuri consecutive (5-6). Halep a reusit sa trimita setul in tiebreak, unde s-a impus categoric, cu 7-1.

Halep a castigat primul ghem din actul secund, dar apoi Goerges a intors scorul si a condus cu 3-1. Fostul lider mondial a avut cateva oportunitati de a reechilibra disputa, dar germanca si-a pastrat avantajul break-ului si a condus cu 4-2 si 5-3. La 5-4 pentru Goerges, Halep a facut un break ''alb'', egaland situatia, 5-5, iar apoi si-a fructificat serviciul. Si acest set a ajuns in tiebreak, unde Goerges a condus cu 4-1, 5-2 si 6-4, dar Halep a continuat sa forteze si a salvat cele doua mingi de set, impunandu-se cu 8-6, dupa o serie de patru puncte consecutive, scrie Agerpres.

Halep a avut 3 asi si a comis 2 duble greseli, avand un procentaj destul de bun la mingile puse in teren cu primul serviciu si punctele tot cu primul serviciu. Gorges a reusit 4 asi, dar a facut si 4 duble greseli, suferind la serviciu. Germanca a avut mai multe mingi direct castigatoare (33-28 la winners), dar a facut mai multe erori nefortate, 41-25.

Halep are acum 3-1 in meciurile directe cu Goerges, pe care a mai invins-o in 2014 la Madrid, cu 6-2, 6-0 in primul tur, si in 2016 la Miami, in turul al treilea, cu 6-4, 6-1. Goerges a castigat in 2009 in calificarile turneului de la Paris, cu 6-4, 2-6, 6-3.

Simona Halep, campioana in 2014 si semifinalista anul trecut, si-a asigurat un cec de 45.320 dolari si 185 de puncte WTA. In penultimul act, Halep o va infrunta pe ucraineanca Elina Svitolina (24 ani, 7 WTA), care a dispus de Karolina Muchova (Cehia) cu 6-4, 6-2.

Svitolina o conduce pe Halep cu 4-3 in meciurile directe, castigand ultimele trei confruntari, cea mai recenta anul trecut in finala de la Roma, cu 6-0, 6-4.

Tot joi, in sferturi la dublu, Mihaela Buzarnescu si poloneza Alicja Rosolska au fost invinse fara drept de apel de cuplul Ons Jabeur (Tunisia)/Alison Riske (SUA), cu 6-1, 6-2, in 53 de minute.

Buzarnescu si Rosolska vor primi pentru participare 7.385 dolari si 100 de puncte WTA la dublu.

Angelique Kerber - Elise Mertens, in semifinalele turneului de la Doha

Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, a treia favorita, o va intalni pe belgianca Elise Mertens in semifinalele turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 916.131 dolari.

Kerber (31 ani, 6 WTA) a trecut in sferturi de cehoaica Barbora Strycova (32 ani, 49 WTA) cu 1-6, 6-2, 7-6 (4), dupa doua ore si 7 minute de joc. Germanca are acum 8-1 in meciurile directe cu Strycova.



Mertens (23 ani, 21 WTA) a invins-o, la randul sau, pe olandeza Kiki Bertens (27 ani, 8 WTA) cu 6-4, 6-3, dupa o ora si 30 de minute. A fost a patra confruntare dintre cele doua, iar Mertens conduce cu 3-1.

Kerber si Mertens se vor intalni in premiera in circuitul WTA.

Cealalta semifinale le va opune pe romanca Simona Halep, principala favorita, si pe ucraineanca Elina Stivolina, cap de serie numarul patru.