Inainte de a va povesti cum a fost la acest eveniment la care participa prea putini romani, vreau sa va marturisesc ceva. Eu n-am fost niciodata omul care a inteles luxul, desi de fiecare data cand am testat o masina despre care stiam ca nu mi-as permite-o vreodata… Am apreciat-o si m-am lasat invaluit de tot ceea ce avea de oferit. In plus, de fiecare data am fost curios sa vad ce noutati se aduc in materie de confort si tehnologie. Cand PR-ul BMW Romania m-a invitat la acest eveniment si mi-a zis ce se va intampla acolo, raspunsul meu a fost “nu”. In sinea mea stiam ca n-am ce sa caut acolo. In capul meu era una si buna: acolo merg oamenii care au foarte multi bani sau, daca n-au bani, macar au restaurat o masina foarte veche alaturi de care se mandresc pe la diverse evenimente de profil din tara si din afara tarii. Pana la urma, am acceptat invitatia cu inima stransa si am zis ca “Hai, curaj! Ce se poate intampla?”. Si, Doamne, cat de bine imi pare ca am fost acolo…

Acum ca v-am spus cum am ajuns eu la Concursul de Eleganta Sinaia 2018 si cat de timorat am fost la inceput, dati-mi voie sa va introduc prin cuvinte in universul magic pe care l-am experimentat la un eveniment auto romanesc.

In primul rand, ziua de plecare spre Sinaia a inceput cum nu se putea mai bine pentru ochii mei si, mai ales, pentru sufletul meu. Intr-o parcare din Bucuresti m-am intalnit cu noul i8 Roadster. Obsesia mea pentru aceasta masina este justificata in mintea mea, dar poate pentru tine, cititor, e o aberatie. Ce vreau sa-ti spun este ca atunci cand a fost anuntata productia pentru noul i8 Roadster, eu n-am putut dormi o noapte intreaga incercand sa-mi calculez variante de finantare prin care as putea sa imi iau aceasta masina second-hand peste vreo 3-4 ani. Este, in prezent, singura masina dupa care mi se usuca ochii, intrucat nu vreau sa clipesc si sa-i pierd pentru vreo clipa formele. Este magica prima intalnire cu o astfel de masina, iar asta nu se datoreaza faptului ca are un pret de pornire de peste 158.000 de euro, ci pentru ca ma uit la ea si in capul meu se deruleaza un film intreg cu oameni care au dat tot ce au avut mai bun din ei pentru a realiza un produs care sa ajunga in forma asta la clienti. Imi imaginez toate discutiile in contradictoriu pe care le-ai avut inginerii cu designerii si incerc sa imi inchipui cum a fost momentul cand angajatii BMW au spus „da, ne-am hotarat, o facem!”. Nu e de ici de colo sa ai curajul sa faci o masina care sa arate in modul in care arata i8 Roadster si sa-i pui un motor de 1,5 litri benzina in spate, iar in fata un motor electric. Gandeste-te, draga cititor, ca impozitul in Romania pentru o astfel de masina este 3,2 lei (calculat fara reducere de 10% pentru plata pana in martie, la nivelul judetului Suceava). Stiu ca sunt atatea alte masini care iti pot satisface pofta de condus cu mana prin aerul liber si care au sute de cai putere si fac zgomot de zici ca se va crapa acum Pamantul si va fi cucerit de o forta necunoscuta ascunsa in dedesubturile planetei, dar pentru mine asta nu conteaza.

Momentul in care pui mana pe liniile i8-ului si te plimbi cu ochii pe toate elementele de design exterior te vor face sa iti bucuri sufletul, iar pasionatul de masini din tine va fi un om incantat. Senzatia pe care o ai in momentul in care deschizi usa si vezi locul ala rezervat doar pentru tine in fata volanului este incomparabila pentru cateva secunde cu orice altceva ai trait pana acum in viata asta. Si nu ti-o spun cu intentia de a-ti vinde tie aceasta idee curajoasa pe patru roti aruncata-n lume de BMW, ci pentru ca as vrea din toata inima sa ma poti intelege ca, pe langa multele critici care-i pot fi aduse, i8 este un automobil creat pur si simplu pentru a-ti bucura inima, ochii si urechile. Atat si nimic mai mult. As putea sa continui sa iti spun mai multe despre aceasta fantezie de masina, insa timpul meu cu ea a fost extrem de limitat si am avut-o pe mana cateva minute din noroc. Acele cateva minute aproape ca mi-au adus lacrimi in ochi, iar acum ca mi-aduc aminte de momentul in care am pornit-o prima oara imi vine sa rad de cat de bucuros eram atunci. Pur si simplu am simtit aceeasi fericire pe care o simteam atunci cand eram mic si venea mama de la munca, aducandu-mi un foarte rar si greu de gasit ou Kinder: fericirea pura, neatinsa de niciun alt gand.

Revenind la momentul intalnirii cu PR-ul BMW Romania si la primirea detaliilor, trebuie sa iti spun, ca am avut parte de o surpriza foarte, foarte faina: urma un raliu pana in Sinaia cu noul BMW X4. Prima oara luasem contact cu aceasta masina la SIAB, iar prin ingaduirea oamenilor BMW Romania, am fost primul roman de la acel eveniment care a experimentat-o. Nu e vreo realizare, dar mi-a placut ideea ca am avut sansa sa fiu primul care da ochii cu o noua masina produsa de bavarezi.

Bun, acum c-am primit cheile de la masini si ne-am format echipele, ne-am pregatit de start. Tremuram de emotie ca un mic copil, intrucat eram la bordul unei masini nou-noute, de-abia ajunsa-n tara noastra si-n fata mea era, draga cititorule, acel BMW i8 de care ti-am povestit anterior. Mi-am tras doua palme mintale si am devenit serios. Eram gata sa iau startul si sa respect la secunda tot programul raliului de regularitate. Am avut un coechipier bun in persoana Florentinei, cea care face marea majoritate a fotografiilor pe care eu le prezint ori pe Facebook, ori pe Instagram, ori chiar aici.

Calatoria a fost o aventura reala. Florentina era practic un copilot cu acte-n regula si eu ma credeam la WRC. Diferenta era ca aici am respectat regulile de circulatie pe drumurile publice si n-am luat-o pe drum neasfaltat. Eram amandoi extrem de implicati in castigarea cursei si voiam neaparat sa respectam fiecare bucatica de regulament. Ba chiar ne-am si oprit la un moment dat pe traseu pentru ca din calculele noastre ajungeam la primul punct de verificare prea devreme. Echipa „Torpila Albastra” ne-am numit si am dus cu mandrie acest nume pe toata durata raliului, intrucat am reusit cumva sa ajungem mult mai devreme la fiecare punct de control, asadar la final am pierdut cursa pentru ca nu am respectat timpii primiti. Asta n-a fost chiar o problema pentru noi, incat ne-am bucurat mult de traseul spre Sinaia care a ocolit aproape in totalitate DN1. La un moment dat chiar am crezut ca ne-am pierdut printr-o comuna. Trebuia sa gasim o troita de care numai si numai nu dadeam. Intrebasem si cativa localnici la un moment dat, dar mai mult ne-au indus in eroare. N-aveam voie sa folosim navigatia masinii sau Waze sau Gmaps, cred... Nu sunt asa sigur acum de lucrul asta, insa noi in timpul raliului am folosit doar hartile pe care le aveam primite de la organizatori printate color pe mai multe foi A4. Am avut o pauza scurta-ntr-o benzinarie unde am infulecat rapid un sandvis si-am plecat iar la drum.

Pana la urma, am ajuns si ne-am cazat in Sinaia. Vremea era mohorata si burnita sporadic, insa cine a mai tinut cont de conditiile meteo in conditiile in care acea zi a fost o reala aventura pe care am trait-o cu toata fiinta mea. Acolo ma intalnesc iar cu i8-ul pe care-l pierdusem pe traseu. Au urmat iarasi momente de bucurie combinate cu dezamagire... La fiecare 3-4 secunde imi aminteam ca are pretul a 5-6 garsoniere din Suceava. Las, in cele din urma, i8-ul si imi vad de drum spre Castelul Peles, acolo unde are loc in fiecare an Concursul de Eleganta Sinaia.

Primul contact cu peste 100 si ceva de oameni prezenti acolo: jurnalisti romani si straini, vizitatori ai evenimentului sau ai Castelului, pasionati si proprietari. Asta se intampla, draga cititorule, cu o seara inainte de deschiderea oficiala a evenimentului. Vremea nu tinea deloc cu noi, insa PR-ul BMW Romania ne-a dat cate o umbrela si a stat cu noi in ploaie sa ne povesteasca istoria masinilor care au venit sa defileze la Castelul Peles ca niste doamne adevarate demne de intregul nostru respect si de admiratia noastra nepatata de alte ganduri. Vorbele sale si entuziasmul cu care gesticula de fiecare data cand isi aducea aminte de cate un lucru important de relatat despre fiecare model ne-au facut sa ajungem la cina de-abia pe la 22:30, insa cine si-a mai adus aminte ca trebuie sa manance... Noi eram purtati printr-o intreaga istorie automobilistica si introdusi in povesti de salvare, recuperare si restaurare ale unor piese de istorie pe patru roti. Imagineaza-ti, totusi, ca noi am ajuns acolo la ora 17... Eu, trebuie s-o spun, am fost greu de captat. Mintea-mi era aproape constant la i8. Pus acolo langa toate celelalte frumuseti, parca ti se crea impresia ca esti intr-un muzeu al timpului, iar oamenii de langa masinile lor erau ghizi care au trait odata cu acea masina si te invitau sa te alaturi unei calatorii in trecut. Ceea ce ne duce, la urmatoarea parte a acestei povesti pe care incerc sa ti-o spun atat de bine pe cat pot eu pentru a te convinge sa fii si tu anul viitor acolo.

In al doilea rand, vreau sa va spun eu ceva despre o masina prezenta la Concursul de Eleganta Sinaia 2018 si care mie mi-a ramas intiparita in minte. Renault Type 2 Torpedo cred ca ii este numele, iar anul fabricatiei 1921. La editia din 2021 masina aceasta va implini 100 de ani de existenta. Culmea, nu asta mi-a atras atentia, ci faptul ca a durat 5 zile negocierea pentru cumpararea acestei masini, fiind, dupa cum spune proprietarul, o „dragoste la prima vedere”. Aparent masina a fost folosita de armata franceza, iar pe la 50.000 de km s-a defectat si a fost depozitata intr-o manastire. Acest Renault Type 2 Torpede avea faruri cu acetilena, pe langa cele de instalatie electrica. Lampile cu acetilena erau similare cu cele care putea fi gasite pe trasuri. PR-ul BMW Romania ne spunea, ca era nevoie de un „sofer adevarat” pentru a conduce acest Renault, intrucat pastra designul masinilor de dinainte de Primul Razboi Mondial, avand intr-acelasi timp o directie si-un ambreiaj foarte dure. Insa, dupa cum putem vedea, era o masina frumoasa la vremea ei. Povestea trece un pic de aceasta masina si ajunge la Louis Renault care, in timpul primei conflagratii mondiale construieste primul tanc cu turela rotativa. Pe langa asta a construit si motoare de avion. A fost decorat cu Legiunea de Onoare. Situatia se schimba dramatic in al Doilea Razboi Mondial, insa. Dupa cucerirea Frantei de catre nemti, Renault incepe sa produca vehicule pentru germani. Argumentul sau era ca a reusit astfel sa pastreze locurile de munca a mai multor francezi care altfel ar fi fost mutati in Germania pentru a munci direct pentru nazisti. La finalul razboiului, este incarcerat si dupa patru saptamani moare in inchisoare, fiind slabit si grav bolnav. Prima masina construita de el cu ajutorul unor muncitori s-a numit Voiturette si a primit 13 comenzi pentru ea, in urma castigarii unui pariu.

Este posibil, insa nu confirm, ca memoria mea despre acest Renault Type 2 Torpedo sa fie asa de buna datorita faptului ca pe o vreme ploioasa la Castelul Peles si in prezenta unor astfel de masini si a unui bun prezentator am avut parte si de un concert live de muzica clasica. A fost o atmosfera excelenta in care parca pluteai in trecut, imaginandu-ti cum era viata pe-atunci si ce provocari aveau oamenii de indurat in acele vremuri.

Totodata, imi vine in minte (si zambesc) acum un alt automobil: BMW Isetta. O micro-masina construita dupa un model italian de catre BMW, insa bavarazii au schimbat-o atat de mult incat nimic nu semana cu masina originar italiana. Masina avea un motor de un cilindru de 247 cm3 care era, de fapt, motorul unei motociclete. I se spunea „locul de giugiuleala”, intrucat spatiul era foarte mic pe bancheta masinii. Primul model lansat de BMW a fost prezentat lumii in aprilie 1955. Productia a durat 7 ani, timp in care au fost construite 161,728 de unitati. Modelul prezent la Sinaia poate fi vazut la showroom-ul XCars din Targu-Mures.

Tot in Sinaia am vazut Dacia 1100 si Dacia 1300 din 1970 care, conform celor relatate la fata locului, a apartinut mamei lui Horia Roman Patapievici, fiind o Dacie cu dinam, nu cu alternator.

Asadar, draga cititorule, astfel de povesti vei putea marturisi la Concursul de Eleganta Sinaia de anul viitor. Daca-ti plac masinile sau ai o masina care merita expusa, atunci inscrie-te si tu sau, cel putin, participa in calitate de spectator.

Prima zi s-a incheiat, iar somnul a fost unul meritat dupa o aglomeratie de sentimente si trairi.

A doua zi a inceput evenimentul, iar, in mod surprinzator, nu aveam unde sa dau un ac. Nu m-asteptam sa fie atat de multi oameni, mai ales ca vremea era potrivnica. Culmea, in momentul in care a inceput defilarea pe covorul rosu a masinilor a iesit si soarele, transformand terasa Castelului Peles intr-un loc parca desprins din povesti.

A urmat apoi ceremonia de premiere, iar eu impreuna cu Florentina ne-am continuat drumul spre Bucuresti, insa am ales ca punct intermediar Transbucegi. Si ce bine am facut...

Am avut astfel ocazia sa testam un pic mai bine si noul X4. Nu stiu dac-am mers pe traseul corect, insa la un moment dat, dupa mult drum forestier, am iesit intr-un loc desprins din basme. Ne aflam pe o bucata de drum construita-n munte si vedeam in departare munti, vai si, daca ne chinuiam un pic, zaream si o bucata de campie. Peisajul a fost incredibil de frumos, dar dupa ce ne-am uitat suficient, ne-am intors atentia catre X4 si l-am apreciat ca fiind un adevarat campion. A rezistat la toate probele la care l-am supus. De la confortul simtit pe drumul asfaltat, pana la proba de rezistenta din off-road... X4 mi-a oferit doar doua motive pentru a ma plange: faptul ca nu are disponibil sistemul de sunet Bowers&Wilkins si ca pe cheia masinii nu era disponibila optiunea de manevrare R/C prezenta, de altfel, pe Seria 5, Seria 6GT si Seria 7. Chiar si asa, cu toata agitatia acelor zile, eu simt c-ar trebui sa iau X4 la un test in toata regula ca sa va pot povesti pe larg de aceasta noua generatie de Sports Activity Coupe, nu Sports Utility Vehicle.

Iti multumesc ca ai citit aceasta experienta si sper sa ne vedem in 2019 la Concursul de Eleganta Sinaia!

Pe curand!

Detalii suplimentare

Concursul de Eleganta Sinaia isi propune sa onoreze pasiunea pentru automobil, acesta fiind etalonul principal in selectia automobilului. In fata Castelului Peles au fost prezentate modele care au insotit familii de-a lungul generatiilor sau in care sau investit ani buni in restaurare. Si raspunsul publicului la pasiunea proprietarilor a fost pe masura. Sute de spectatori au infruntat ore intregi ploaia puternica pentru a descoperi povestile automobilelor prezentate.

A fost inca un an de prezente exceptionale, incarcate de istorie. A 8-a editie moderna a adus la Sinaia 28 de participanti din 4 tari, toate automobile de exceptie. Una din cele mai rare marci de automobile din lume a fost prezenta in premiera la Sinaia – doar 52 de modele Ghia s-au construit in intreaga istorie. O alta prezenta deosebita la Sinaia a fost Karmann, unul din cei mai mari producatori necunoscuti de automobile, cu peste 3 milioane de modele produse pentru marci precum Audi, BMW, Mercedes, Porsche sau Chrysler. Volkswagen Karmann Ghia Typ este singurul model care a avut in prim plan numele marcii germane. Modelul prezentat la Sinaia este un bun exemplu de pasiunea care defineste evenimentul – proprietarul a avut nevoie de peste 12 ani pentru restaurarea modelului, realizand mare parte a muncii de restaurare personal.

Ford Thunderbird 1964, Buick Riviera 1972 sau Cadillac DeVille 1960, editia 2018 a reprezentat in detaliu extravaganta de design americana postbelica, cu forme spectaculoase, aripi spate de mare dimensiuni („tail fins”) si solutii moderne de confort deja din acea perioada, precum aer conditionat, scaune electrice sau sistem de comutare automata intre faza lunga si faza scurta.

Marele castigator, Mercedes 540k Cabriolet A Sindelfingen, prezentat de Tiriac Collection dupa ce a stralucit si la una din cele mai prestigioase evenimente de gen din lume, Concorso d’Eleganza Villa d’Este.

Fabricat in Romania este o categorie foarte importanta a evenimentului, menita sa readuca in prim plan interesul pentru automobilele romanesti si sa incurajeze restaurarea acestora. Cu aniversarea de 50 de ani Dacia, 2018 a fost un an important in acest sens. Concursul de Eleganta Sinaia a privit inapoi catre anul 1968 si a oferit o scurta oglinda a acelui an, alaturand automobilelor Dacia din acea perioada si unul din cele mai emblematice aparitii automobilistice ale anului 1968 – un BMW 2002, lansat tot acum 50 de ani.