În anul 2014, când s-a lansat franciza Studio 20, care acum este cel mai mare studio de videochat din țară, această piață era estimată la peste 100 de milioane de euro. Până azi, s-a triplat.

Studioul de videochat menționat a depășit 10 milioane de dolari cifră de afaceri, cu 50% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Estimările acestui an pentru Studio20 sunt de 15 milioane de dolari.

„Până în acest moment, am reuşit să depăşim cu puţin pragul de 10 milioane de dolari, însă avem toate motivele să credem că ne vom atinge targetul stabilit pentru acest an, mai ales că vom avea trei noi locaţii, dintre care două vor fi deschise chiar în luna Octombrie”, declară Mugur Frunzetti, investitor în sistemul de franciză Studio20.

Campioana mondială la încasări este o româncă, absolventă de Arhitectură, cu părinți doctoranzi. Fata câștigă 50.000 de dolari pentru 20 de secunde lucrate și povestește că, pentru a atinge această sumă, a jucat șah cu unii clienți.

„Am jucat și șah online cu ei, pentru că eu știu să joc destul de bine șah. Am și dormit în anumite private. M-au lăsat să dorm, adică pur și simplu, plătit fiind timpul acela. Ultimul record pe care l-am atins, record mondial din câte știu, este zero ore lucrate, adică perioada trecută, în 2 săptămâni nu am lucrat absolut deloc și am făcut 50 și ceva de mii de dolari”, a declarat modelul, pentru Observator.