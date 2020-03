Ministrul Finantelor, Florin Citu, sustine ca, in urmatoarea perioada, Romania va avea nevoie de un pachet substantial de resurse financiare de minim 1% din PIB (10 miliarde lei).

"Daca estimarile facute in aceste zile pentru cresterea economica in UE se adeveresc, o sa fie nevoie de un pachet substantial, resurse publice si private, pentru a sustine economia Romaniei- minim 1% din PIB (10 miliarde lei). Pregatesc resurse financiare inclusiv pentru acest scenariu", a afirmat Florin Citu.

Florin Citu a prezentat si obiectivele pe care le are in vedere si care vizeaza consolidarea cresterii economice sustenabile, mentinerea locurilor de munca si puterea de cumparare a romanilor, precum si sustinerea sectoarelor deja afectate de epidemia de coronavirus.

"Obiective: consolidarea cresterii economice sustenabile, mentinerea locurilor de munca, puterea de cumparare a romanilor. Suntem gata pentru orice scenariu dar incepem treptat. In primul rand cu masuri pentru sectoarele pentru care deja avem informatii ca sunt afectate. Ma voi asigura ca Romania primeste resurse semnificative din fondurile care sunt create acum in UE pentru a sustine efectele economice ale epidemiei de coronavirus. Inclusiv voi cere ca acele cheltuieli care sunt legate direct de combaterea epidemiei de coronavirus sa nu fie luate in calcul la executia bugetara!", a mai transmis Citu.

Citu considera ca este nevoie de un efort colectiv pentru atingerea obiectivelor si de responsabilitate.

"Pachetul de masuri pentru stimularea economiei reprezinta un efort colectiv din partea intregii societati. Nu este momentul pentru populism, este nevoie de responsabiliate", a scris Florin Citu pe pagina sa de Facebook.