Potrivit unui comunicat de presa transmis de IPJ, politistii au fost sesizati pe 8 martie despre faptul ca barbatul de 70 de ani este mort in propria locuinta, medicii legisti stabilind ca decesul a fost cauzat de multiple lovituri cu obiecte dure.

Crima s-ar fi produs in noaptea de 6 spre 7 martie, dupa ce victima l-ar fi surprins pe minor incercand sa sustraga tigari din imobil, iar intre cei doi s-ar fi produs o altercatie, conform sursei mentionate, potrivit Agerpres.

In urma cercetarilor efectuate in cauza de catre politistii sibieni, sub indrumarea procurorului criminalist, pe 12 martie a fost identificat un minor de 14 ani care este banuit ca a lovit victima provocandu-i leziuni incompatibile cu viata.

In cauza a fost deschis dosar penal pentru omor. Minorul a fost internat voluntar in vederea efectuarii unei expertize psihiatro-legale, in functie de rezultatele careia procurorii vor dispune masurile legale.