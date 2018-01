Update 17.09- Cel putin doua persoane au murit, 20 au fost ranite si alte 17 sunt date disparute dupa prabusirea unei mine, potrivit Apararii Civile din Peru, in urma unui seism cu magnitudinea de 7,3 care s-a produs duminica dimineata in sudul acestui stat sud-american, informeaza agentiile de presa AFP si Xinhua.

"Sunt doi morti in regiunea Arequipa si 65 de raniti care ne-au fost semnalati pana in prezent", a declarat pentru presa peruana generalul Jorge Chavez, directorul Institutului National de Aparare Civila.

O mina din orasul de coasta Chala s-a prabusit in urma seismului, iar 17 persoane sunt date disparute, a adaugat ministrul Sanatatii din Peru, citat de Xinhua.

Potrivit AFP, autoritatile locale au fost informate si in legatura cu producerea mai multor pagube materiale.



Seismul a avut magnitudinea de 7,3 si s-a produs la ora locala 04.18 (09.18 GMT) la o adancime de 10 kilometri, a precizat USGS. Potrivit Insitutului Guvernamental de Geofizica din Peru, seismul a avut magnitudinea de 6,7, iar epicentrul s-a aflat in Lomas, o localitate din Arequipa, o regiune din sudul statului Peru.

Yamila Osorio, guvernatorul din Arequipa, a dezvaluit pe Twitter ca un barbat in varsta de 55 de ani a murit in orasul Yauca dupa ce a fost strivit de o stanca, in timp ce alte 20 de persoane au fost ranite in orasul Chala. Guvernatorul regional a anuntat ca doua persoane au murit si alte 65 au fost ranite, noteaza stirileprotv.ro.

Mai multe localitati au ramas fara electricitate, multe case s-au prabusit si portiuni de drumuri au fost avariate, a adaugat Yamila Osorio. Multi dintre rezidentii din Lomas au fost evacuati dupa o replica a seismului.

