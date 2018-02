Comparativ cu situatia din decembrie 2017, rata anuala a inflatiei a scazut in 21 de state membre, a ramas stabila intr-o singura tara membra UE si a crescut in sase state, cel mai mult in Romania, unde s-a majorat de la 2,6% pana la 3,4%.

In cazul zonei euro, rata anuala a inflatiei a scazut pana la 1,3% in luna ianuarie 2018, de la 1,4% in decembrie. Cel mai semnificativ impact asupra cresterii anuale a preturilor l-au avut serviciile (0,56 puncte procentuale), alimente (0,39 puncte procentuale) si energie (0,22 puncte procentuale), scrie Agerpres.

In ceea ce priveste Romania, datele publicate anterior de Institutul National de Statistica (INS) arata ca rata anuala a inflatiei a urcat in ianuarie 2018 la 4,3%, de la 3,3% in decembrie 2017, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,79% si a celor nealimentare cu 6,23% comparativ cu luna ianuarie 2017. Pe de alta parte, pretul serviciilor a crescut cu 0,9% fata de luna ianuarie 2017.

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere la 3,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an. Prognoza anterioara indica o inflatie de 3,2% in 2018. Pentru finalul anului 2019, BNR estimeaza o rata a inflatiei de 3,1%.

Conform BNR, accelerarea ratei anuale a inflatiei in primele trei trimestre ale anului 2018 se datoreaza acelor componente ale cosului de consum exogene sferei de actiune a politicii monetare. Epuizarea acestui puseu inflationist are ca efect reintrarea indicatorului in intervalul tintei incepand cu ultimul trimestru din 2018.