Tarom va lansa, in orarul de vara, noi rute cu plecare din Iasi, va opera din nou destinatiile Nisa si Dubrovnik, va creste frecventa zborurilor din Bucuresti catre Amsterdam si Frankfurt si va anula cursa spre Lyon, a anuntat marti operatorul aerian.

"TAROM a inceput un sustinut proces de adaptare a produsului sau la necesitatile segmentelor de trafic regionale. Deschiderea unui centru operational TAROM pe Iasi vine ca raspuns la cererea de piata din aceasta zona a Romaniei, oferind noi oportunitati de conectare cu orase importante ale Europei", a declarat, intr-un comunicat, Sorin Georgescu, director de proiect in cadrul companiei.

Astfel, in perioada mentionata compania introduce zboruri din Iasi spre Londra, Torino, Bologna si Roma.

In orarul de vara 2013, TAROM va opera din nou cate doua frecvente saptamanale din Bucuresti catre Nisa si Dubrovnik si retur. Cursele vor fi operate saptamanal in zilele de joi si duminica.

De asemenea, compania va introduce patru frecvente saptamanale in plus din/catre Amsterdam si doua frecvente suplimentare din/catre Frankfurt, iar cursele din si catre Amman si Beirut se vor face opera, in sezonul de vara, fara escala.

Tarom a anuntat si modificarea orarului pentru cursele pe destinatia Dubai, zborurile urmand a fi efectuate in cursul zilei, precum si anularea cursei Bucuresti - Lyon - Bucuresti.