Decizia a fost luata dupa ce Samsung a primit multe solicitari de la operatorii de telefonie mobila din SUA.

Galaxy S IV va intensifica concurenta pe piata din SUA.

Lansarea va fi prima din SUA pentru un model Galaxy in ultimii trei ani, a declarat un purtator de cuvant, si vine in contextul unei ofensive publicitare a companiei pe piata americana, inclusiv prin ironii la adresa fanilor Apple, scrie MEDIAFAX.

"Am prezentat Galaxy S III la Londra anul trecut, iar de aceasta data am schimbat locatia (...), intrucat am fost bombardati cu cereri de la operatorii telecom americani pentru prezentarea Galaxy S IV in SUA", a declarat seful diviziei de dispozitive mobile a Samsung, JK Shin, pentru portalul Edaily.

Noul model Galaxy S va fi echipat cu un ecran cu rezolutie mai ridicata si cu camera mai buna comparativ cu predecesorul, precum si cu un procesor quad-core mai rapid, potrivit informatiilor din presa.

Samsung a prezentat primul Galaxy S in 2010 in SUA, urmat de Galaxy S II in Spania in 2011 si Galaxy S III in Marea Britanie anul trecut.