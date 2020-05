Sigur ai găsit și tu de câteva ori traduceri greșite prin meniurile de restaurant. Se poate întâmpla tuturor, desigur. Doar că, de cele mai multe ori, sunt doar cazuri izolate în care scapă o literă sau un cuvânt.

Un hotel din Arabia Saudită, însă, are o întreagă varietate de feluri de mâncare imposibile, datorate unei traduceri mai mult defectuoase dintre arabă și engleză.

Astfel, între recomandările pe care le-ai putea comanda se numără ”camion de gunoi cu pui”, ”precizie de carne de oaie” sau ”legat la ochi, obișnuit.”

Dacă astfel de mâncăruri nu îți surâd, poate te interesează ”o perioadă de cremă” sau ”o canapea de lux.”

Tot în meniu mai găsești și ”boicotul împotriva brânzei” sau ”îndoieli normale.” Poate că brânza nu e cea mai bună variantă, mai ales dacă vrei să comanzi ”ea e suspicioasă față de brânză.”

În schimb, mai găsești ”probleme populare”, ”tonul e o problemă” sau ”nu e o problemă.” Mai găsești și ”brânză prăjită” sau ”carne de roșii.” Câte ceva pentru toată lumea.

So my mother's friend's husband is stuck in a hotel in Saudi Arabia and this is the order menu they gave him



Do I have any Arabic speaking followers that can help make sense of this but also, tag yourself, I'm "Normal doubt" pic.twitter.com/MVemyCCON9