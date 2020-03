Ronaldinho a fost arestat de catre autoritatile din Paraguay, dupa ce a intrat in tara cu un pasaport fals.

Fostul mare fotbalist, care si-a facut cariera la Barcelona si la AC Milan, pare ca a dat de belele in Paraguay, dupa ce a fost arestat de autoritati.

Fotbalistul a fost arestat de politisti pentru ca ar fi patruns in capitala tarii, Asuncion, avand asupra sa un pasaport fals. Informatiile vin de la Ministerul de Interne din Paraguay, arata stiripesurse.ro.

Ronaldinho a fost saltat de politisti chiar din camera de hotel in care era cazat alaturi de fratele sau. Nu este clar de ce acesta folosea un pasaport fals la momentul respectiv, dar cert e ca nu avea de intreprins activitati ilicite in tara: Acesta era in Paraguay pentru a prezenta un program de educatie sanitara dedicat copiilor.

Conform Ministerului de Interne, autoritatile de pe aeroport au sesizat Parchetul dupa momentul intrarii lui Ronaldinho in tara.

Momentan, nu se stie ce consecinte va avea de suportat fostul fotbalist dupa aceasta intamplare.