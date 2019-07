Simona Halep a vorbit despre finala de la Wimbledon pe care o va disputa sambata impotriva Serenei Williams.



"Am jucat multe meciuri cu Serena si multe au fost foarte stranse. Am invatat ca am sansa si acum cred ca am sansa sa o inving. Evident ca respect ce a facut si ce face, dar acum ma simt puternica din punct de vedere mental si vom vedea ce se va intampla. Nu vreau sa ma concentrez pe ea, ci pe ce pot face eu mai bine. Sunt in finala si nu voi pune presiune pe mine. Nu va voi spune ce vreau sa fac mai bine.

Sunt disperata sa castig Wimbledon, nu-s disperata sa o inving pe Serena. Nu ma gandesc la recordurile ei. E doar un meci, o provocare si voi incerca sa dau tot ce am mai bun", a declarat Halep, citata de ziare.com.