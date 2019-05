Triplu campion mondial de Formula 1, Niki Lauda, a murit la varsta de 70 de ani.



"Cu profunda tristete anuntam ca iubitul nostru Niki a decedat luni, in prezenta familiei sale", au anuntat rudele lui Lauda, prin intermediul unui comunicat, potrivit Stiripesurse.ro.

Austriacul legendar a luat titlul cu Ferrari in 1975 si 1977 si cu McLaren in 1984.

El va ramane in amintirea multor persoane pentru recuperarea sa remarcabila si intoarcerea la curse dupa ce a suferit arsuri puternice intr-un accident din Grand Prix-ul Germaniei in 1976.

Niki Lauda s-a imbolnavit de gripa in luna ianuarie a acestui an, motiv pentru care a fost internat in spital timp de zece zile. Fostul campion mondial suferise un transplant pulmonar in august 2018.