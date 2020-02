Romania se numara printre tarile expuse riscului seismic, iar de acest aspect foarte important trebuie sa se tina cont de fiecare data, la proiectarea unei cladiri.

Esentiala in acest sens este o structura de rezistenta solida, bine consolidata, iar primul pas se face in faza de proiectare a cladirii. Noua constructie trebuie sa contracareze fortele exercitate asupra sa in timpul unui cutremur, iar regula de care trebuie sa se tina cont pare relativ simpla. Mai exact, in momentul in care energia exercitata de seism impinge cladirea intr-o directie, aceasta trebuie sa impinga in directie opusa.

Fundatia

Fiind vorba de structura care sta la baza constructiei, fundatia are un rol crucial in rezistenta la seism, astfel ca trebuie respectate o serie de reguli importante. In primul rand, o fundatie trebuie sa fie stabila si ridicata deasupra pamantului, pentru ca structura superioara sa resimta cat mai putin energia in timpul cutremurului. Cand fundatia, care reprezinta baza constructiei, se misca, izolatorii vibreaza, iar undele seismice sunt absorbite, evitandu-se astfel propagarea lor la nivelurile superioare ale cladirii, dar si ruperea cadrului de sustinere.

Structura de rezistenta

In limbajul uzual se vorbeste despre cutremure ca sunt "pe verticala" si "pe orizontala", in functie de miscarea placilor tectonice. Cutremurele pe orizontala sunt mai periculoase, intrucat fortele laterale exercitate asupra cladirilor sunt mai greu contracarate decat cele verticale.

Grinzile, stalpii de sustinere si centurile sunt elementele principale din structura de rezistenta, care au rolul de a proteja cladirea in caz de cutremur. Pentru a conferi acestora un plus de rezistenta, se recomanda armarea transversala, care se face folosind bare longitudinale si etrieri din fier beton. Acestia confera structurilor capacitatea de a suporta deformatii mai mari, fara sa se rupa, mentinand si pozitia ferma a barelor de armatura din elementele de beton pe care le protejeaza.

Citeste si: Cutremur de 3,3 grade pe scara Richter in Vrancea

Materiale de constructie recomandate

Materialele folosite la constructia unei cladiri trebuie sa fie rezistente la vibratiile care se produc in timpul seismului si sa poata suporta tensiuni mari si deformari. In ultima vreme, exista tendinta inlocuirii betonului – considerat un element foarte durabil – cu otel structural. Folosit deja cu succes in constructia de poduri, acesta este din ce in ce mai utilizat pentru constructia cladirilor foarte inalte. Constructiile realizate din acest material s-au dovedit mult mai rezistente la cutremur, intrucat otelul structural se indoaie, dar nu se rupe. Astfel, indiferent de intensitatea seismului, o cladire din otel va ramane in picioare.

Pentru blocurile de locuinte din zonele cu risc seismic ridicat, cea mai recomandata este structura din beton armat. De asemenea, in cazul blocurilor cu forma dreptunghiulara, se recomanda zidaria portanta, cu pereti de sustinere construiti din caramida, piatra, boltari sau blocuri de BCA de la mathaus.ro.

Amortizoarele si "mantia de invizibilitate seismica"

Proiectantii si specialistii in constructii au gasit de-a lungul timpului si alte metode pentru a contrara cat mai mult efectele undelor seismice asupra cladirilor.

Una dintre aceste solutii este reprezentata de amplasarea unor amortizoare seismice la fiecare etaj al cladirii. Acestea absorb vibratiile, reducand astfel intensitatea undelor de soc resimtite la nivelul constructiei.

Citeste si: Cutremur in Turcia: Peste 21 de persoane au murit, iar 1.000 au fost r

O metoda mai recenta este cea denumita "mantia de invizibilitate seismica", ce consta in amplasarea de 100 de inele din beton concentrice si a altor materiale, la cel putin trei metri sub fundatie. Acestea au proprietatea de a devia energia seismica, socul resimtit la nivelul structuri superioare a cladiri fiind astfel diminuat considerabil.

Forta cutremurelor este masurata pe diferite scari de intensitate, seismele care pot provoca pagube cladirilor fiind cele peste scara 4 de intensitate. In cazul unui cutremur de gradul 5 se poate crapa tencuiala, iar diferite obiecte din locuinta vor cadea. Situatia va fi mult mai grava in cazul cutremurelor de gradul 6 sau mai mari, cand tencuiala de pe pereti cade si se produc avarii serioase la cladiri.