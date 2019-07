Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a respins, joi, cererea de suspendare din functie a procuroarei Maria Piturca, magistratul care a ridicat fetita din Baia de Arama in cadrul unei proceduri de adoptie internationala, potrivit ordinii de zi solutionate a Sectiei pentru procurori.





Procuroarea Maria Piturca este la sediul Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ), unde i se aduce la cunostinta punerea sub acuzare pentru infractiuni ce au un continut similar cu faptele din sesizarea Inspectiei Judiciare.

Magistratii Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie au citat-o joi pe Piturca pentru a-i aduce la cunostinta ca este cercetata pentru purtare abuziva, referitor la modalitatea in care a preluat fetita de la asistenta maternala care o avea in grija.

Pe 21 iunie, procuroarea Maria Piturca s-a prezentat insotita de politisti la locuinta asistentului maternal din Baia de Arama, pentru a o lua pe fetita.

In imaginile inregistrate de sotul femeii, Sorina plange si se zbate pentru a ramane alaturi de asistenta maternala, careia ii spune 'mama'. In imagini apare si procurorul Maria Piturca, ce pare sa o bruscheze pe fetita.

Ulterior, Maria Piturca a declarat, intr-o conferinta de presa, ca minora era agitata, iar ea a reusit sa o ia in brate si sa o predea tatalui adoptiv.

Initial, procurorii de la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie au deschis in acest caz o ancheta pentru savarsirea unor infractiuni de abuz in serviciu, fapte in legatura cu judecarea dosarului avand ca obiect cererea de adoptie internationala a fetitei, dar si modul in care Maria Piturca a efectuat perchezitia la locuinta asistentului maternal.

Pe 2 iulie, Inspectia Judiciara a solicitat Sectiei pentru procurori in materie disciplinara din cadrul CSM suspendarea din functie a procuroarei.