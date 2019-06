Un artist turc face senzatie pe retelele de socializare prin juxtapunerea unor imagini contrastante - o fetita deghizata in Wonder Woman alaturi de un copil acoperit cu sange, un iaht nou-nout si o barca de migranti, fotografii din tari devastate de razboi alaturi de imagini care simbolizeaza luxul si confortul din Occident, informeaza AFP.



Cu peste o jumatate de milion de admiratori (followers) pe Instagram si alte cateva mii de persoane care ii urmaresc conturile de Facebook si de Twitter, Ugur Gallenkus genereaza reactii puternice in spatiul online.

Montajele fotografice ale acestui artist de 29 de ani plaseaza fata in fata, de exemplu, un pahar de cafea de la Starbucks si oameni care sufera din cauza secetei. Sau un tata care isi imbaiaza copiii in ramasitele unei sali de baie distruse in urma razboiului si, de cealalta parte a imaginii, o cada de lux instalata sub un candelabru intr-o sala de baie impecabila.

Ugur Gallenkus, stabilit la Istanbul, spune ca doreste sa provoace cu lucrarile sale o constientizare a oamenilor in legatura cu lucrurile care se intampla pe Terra si sa atraga atentia asupra acestor "lumi paralele".

"As vrea sa spun lumii ca in tarile in curs de dezvoltare oamenii traiesc marcati de razboi, foamete si durere. Daca vrem sa traim in pace si armonie, trebuie sa cunoastem si vietile unora, si vietile celorlalti", a declarat el pentru AFP.

Proiectul lui a demarat in 2016, ca reactie la fotografia ce arata trupul fara viata a lui Aylan Kurdi, micul sirian de trei ani al carui cadavru a fost gasit esuat pe o plaja din Turcia si devenit tragicul simbol al crizei migratorii din 2015, scrie Agerpres.

"Intr-o dimineata, privind buletinul de stiri, am vazut teama si disperarea din ochii familiilor de migranti care incercau sa traverseze marea in cautarea unei vieti mai bune. Acea stire m-a socat si am vrut sa povestesc situatia lor lumii intregi", a declarat artistul turc.

"Dincolo de cuvinte"

Ugur Gallenkus evoca in creatiile sale subiecte care afecteaza lumea intreaga: razboi, foamete, violente comise asupra femeilor, inegalitati, modificari climatice.

"Insa razboiul si instabilitatea din Irak, Siria si Afganistan reprezinta o parte importanta a muncii mele", a precizat el.

"Nu fac decat sa interpretez imagini intr-o maniera diferita. Incerc sa gasesc valoare si sens pentru fotografii pe care le vad la buletinele de stiri, apoi le adaug mesajul pe care vreau ca ele sa il transmita".

Mii de persoane au reactionat pe retelele de socializare, exprimandu-si furia, tristetea sau socul, dupa ce au vizionat imaginile sale.

"Arta este puternica, pentru ca poate sa exprime ceea ce se afla dincolo de cuvinte", a comentat Subra, o utilizatoare a retelei de socializare Facebook, sub una dintre imaginile publicate de Ugur Gallenkus.

"Eu vin din Siria. De fiecare data cand vad imaginile dumneavoastra cu distrugerea tarii mele, comparate cu viata confortabila din Occident, plang. Am avut si noi aceeasi viata in trecut, insa razboiul ne-a luat totul", a relatat un alt utilizator, Haroun.

Ugur Gallenkus spune ca a primit mesaje de sprijin de peste tot din lume. Ferm in convingerile sale, artistul turc doreste sa isi continue munca pentru a face din lume "un loc frumos si fericit pentru toti".