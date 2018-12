UPDATE 20:00 - Peste o mie de persoane au fost retinute, sambata, in Franta, iar la Paris, in urma ciocnirilor dintre protestatari si fortele de ordine, 55 de oameni au fost raniti.

Fortele de ordine au retinut si chestionat 700 de persoane in intreaga tara, iar 361 se afla in custodie in capitala.Mobilizarea 'vestelor galbene' de sambata de la Paris a dus la retinerea a 481 de persoane si la plasarea in arest preventiv a 211 persoane, a anuntat premierul Edouard Philippe, potrivit AFP.

Acest numar este deja mai mare decat totalul retinerilor (412) efectuate in capitala la manifestatiile de la 1 decembrie.

"Vreau inca o data sa multumesc tuturor celor - responsabili politici, sindicali si ai diferitelor asociatii, precum si cetateni - care au facut apel la calm astfel incat francezii care vor sa isi exprime revendicarile sa nu se amestece cu cei care vor sa distruga si sa se lupte cu fortele de ordine", a subliniat Edouard Philippe.

Seful guvernului, care a facut aceste declaratii la iesirea de la o reuniune la Ministerul de Interne, a spus ca a fost mobilizat un dispozitiv de securitate "exceptional prin mijloace, exceptional prin organizarea pe care am facut-o".

Autoritatile, care se tem sa nu fie reluate la Paris scenele de revolta urbana de saptamana trecuta, au intarit controalele in gari si desfasoara sistematic perchezitii in jurul locurilor de manifestatie.

UPDATE 12:14 - Tensiunea era in crestere sambata in apropiere de Champs-Elysées, la Paris, unde fortele de ordine au lansat primele gaze lacrimogene impotriva manifestantilor din miscarea 'vestelor galbene', adunati cu miile sa protesteze, cerand demisia lui Macron, relateaza AFP.



UPDATE 11:58 - Cel putin 354 de persoane au fost retinute sambata la Paris pana la ora locala 10.10, iar 127 de persoane se afla in arest dupa inceputul mobilizarii de mare risc a "vestelor galbene", a anuntat prefectura de politie, potrivit AFP. Autoritatile, care se tem sa vada la Paris reluarea scenelor de revolta urbana de saptamana trecuta, au intarit controalele in gari si desfasoara sistematic perchezitii in jurul locurilor de manifestatie. Conform imaginilor de la televiziune, aproximativ 100 de protestatari ai miscarii 'vestelor galbene' s-au adunat deja pasnic in apropiere de Arcul de Triumf, epicentrul ciocnirilor violente de saptamana trecuta in care au fost ranite peste 100 de persoane, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Aproximativ 89.000 de membri ai fortelor de securitate au fost mobilizati in tara, dintre care 8.000 in Paris, sprijiniti de vehicule blindate ale jandarmeriei, o premiera pentru o misiune de protest.

Unii protestatari au raspuns prin proiectile si petarde.