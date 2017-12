Alexe, eroul "cainilor rosii": Dinamo - FC Brasov 2-1

Dinamo s-a impus la limita, scor 2-1, in prima etapa a acestui miniretur, gratie unei duble marca Marius Alexe (18’, 34’), in conditiile in care oaspetii au evoluat in inferioritate numerica mai bine de o repriza. Golul formatiei antrenate de Adrian Szabo a fost reusit de Georgian Paun, in repriza a doua.