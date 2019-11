Cunoscuta in traditia populara si ca Ovidenie sau Vovidenia, Intrarea in Biserica a Maicii Domnului se sarbatoreste in fiecare an pe data de 21 noiembrie, reprezentand unul dintre momentele esentiale din viata Fecioarei Maria, cand a fost adusa de parintii sai, Ioachim si Ana, la Templul din Ierusalim, pe cand avea trei ani. Iata cateva obicceiuri legate de sarbatoarea asociata in popor cu simbolurile luminii:







