Biserica Ortodoxa ii sarbatoreste in fiecare an, pe data de 8 noiembrie, pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil. Despre Arhanghelul Mihail se spune ca este cel care poarte cateodata cheile raiului, este un luptator infocat impotriva diavolului si vegheaza asupra capetelor bolnavilor. El sta la cap atunci cand le este sortit sa moara si la picioare daca le este dat sa mai traiasca. In ceea ce il priveste pe Arhanghelul Gavriil ("Dumnezeu este puterea mea"), acesta este considerat a fi mesagerul vestilor bune. Astfel, in cele ce urmeaza va prezentam cateva traditii si superstitii legate de acesta mare sarbatoare.



Te-ar putea interesa si:

Iti plac articolele noastre?

Intra si tu in comunitatea noastra! ×