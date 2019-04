Nimeni nu este dornic vreodata sa mearga la spital, nici macar in vizita la cineva, pentru ca, in general, locul este asociat cu boli sau intamplari negative. Desigur, multi uita ca cele fericite evenimente tot in spital au loc, cum ar fi nasterea unui copil. Oricum ar fi, nu trebuie sa ne pierdem speranta si nici simtul umorului, caci orice problema sau suferinta poate fi depasita mai usor cu zambetul pe buze. Exact la acest lucru s-au gandit si acesti oameni care au dovedit ca spitalul poate deveni un loc distractiv. Iata cateva imagini care te vor convinge ca, in viata nu totul este in alb-negru, ci exista o varietate de nuante: