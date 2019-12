Cinismul poate fi un mecanism de aparare, pentru a face fata mai usor unor lucruri care ni se intampla in viata. Asa se face ca, de cele mai multe ori, alegem sa credem in ceva doar pentru ca ne este mai bine sa optam pentru acea varianta. Scadem nivelul de asteptari, sperantele ne sunt mai joase, credintele mai mici si increderea mai scazuta. Doar ca optand pentru stereotipuri riscam sa ne privam de idei si evenimente care altfel ne-ar bucura. Vorbim despre niste reguli nescrise de pesimisti si pe care le-am ales sa fie reguli in luarea unor decizii, de graba de a pune eticheta. Si asta poate face mai mult rau decat bine. Poti citi despre astfel de lucruri in galeria de prezentare, selectie facuta de Bright Side