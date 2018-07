Actrita americana Blake Lively si actorul canadian Ryan Reynolds s-au cunoscut in anul 2011, pe platoul de filmare al lungmetrajului "Green Lantern 3D: Protectorul Universului", iar, un an mai tarziu, s-au casatorit, in prezent fiind parintii fericiti a doi copii, Inez si James.In cadrul unui interviu , starul din "Deadpool 2" a dezvaluit ca pentru a avea o viata de familie fericita respecta o singura regula:"In primul rand este prietenul meu si cred ca acesta este secretul fericirii", a spus si Blake Lively intr-un interviu Blake Lively a devenit cunoscuta cu rolul Serena van der Woodsen din serialul pentru adolescenti "Gossip Girl" si s-a remarcat apoi in mai multe filme pentru marele ecran, precum "Patru prietene si o pereche de blugi/ The Sisterhood of the Traveling Pants", "Vietile secrete ale Pippei Lee/ The Private Lifves of Pippa Lee", "Orasul/ The Town", "Green Lantern 3D: Protectorul Universului/ Green Lantern" si "Brutele/ Savages".Ryan Reynolds a devenit cunoscut pentru rolul din serialul "Two Guys and a Girl", dar si pentru relatiile sale cu femei celebre: inainte de casatoria cu actrita Blake Lively, el a fost casatorit cu Scarlett Johansson, de care a divortat in 2010. Actorul canadian a putut fi vazut in 2012 in thrillerul SF "Green Lantern 3D: Protectorul Universului". A mai jucat in filme precum "Daca as fi...tu", "Vrei sa te insori cu mine?" si "Asii din maneca".Asadar, in cele ce urmeaza va prezentam cateva fotografii amuzante cu Ryan Reynolds si Blake Lively care arata ca cei doi nu se pot plictisi deloc in casnicie.