Cercetatori de la MIT (Massachusetts Institute of Technology) si de la Universitatea Harvard din Statele Unite au descoperit cu ajutorul unui algoritm de inteligenta artificiala (AI) o noua molecula care este capabila sa ucida bacteriile rezistente la antibioticele traditionale, informeaza AFP.

Potrivit specialistilor, descoperirea lor este una majora si era asteptata de mult timp de comunitatea stiintifica. Antibioticele folosite in prezent sunt deja foarte vechi, iar procesul traditional ce vizeaza descoperirea unor noi antibiotice este costisitor si foarte lent.

Inteligenta artificiala (AI) permite cercetatorilor sa analizeze si sa identifice, "in silico", adica prin modelare computerizata, moleculele capabile sa atace anumite bacterii, prin examinarea unor banci de compusi chimici de catre un soft informatic.

"Voiam sa dezvoltam o platforma ce permite exploatarea puterii pe care o detine AI pentru a deschide o noua era in descoperirea de medicamente antibiotice", a declarat James Collins, profesor de inginerie medicala la MIT, coautor al acestui studiu, publicat joi in revista Cell. "Abordarea noastra a dezvaluit ca aceasta molecula incredibila este fara indoiala cel mai puternic antibiotic descoperit vreodata".

AI permite largirea campului de candidati-medicamente la molecule pe care oamenii de stiinta nu le banuiau pana acum ca ar putea fi utilizate in astfel de scopuri. Ideea in sine nu este noua (dateaza de cateva decenii), dar, pana la acest studiu, metodele nu erau suficient de rafinate pentru a gasi cu adevarat molecule eficiente.

Cercetatorii si-au bazat modelul computerizat pornind de la bacteria Escherichia coli, apoi au cautat intr-o baza de 6.000 de compusi chimici pe aceia care aveau caracteristicile dorite. Algoritmul a gasit un compus cu structura diferita de cea a antibioticelor existente si prevede ca acesta va fi eficient impotriva unui numar mare de bacterii.

Oamenii de stiinta au denumit noua molecula "halicin", in semn de omagiu adus computerului HAL din filmul "2001: A Space Odyssey", apoi au testat-o in laborator impotriva mai multor zeci de tulpini bacteriene prelevate de la pacienti si cultivate in vitro.

Halicin a reusit sa ucida multe bacterii rezistente la antibioticele existente, in special Clostridium difficile, Acinetobacter baumanii si Mycobacterium tuberculosis. Doar bacteria Pseudomonas aeruginosa i-a rezistat.

In etapa urmatoare, noua molecula a fost testata pe soareci infectati cu A. baumanii, o bacterie care a infectat multi soldati americani in Irak si Afganistan si care prezinta rezistenta in fata tuturor antibioticelor existente. Soarecii tratati cu Halicin s-au vindecat in 24 de ore, potrivit Agerpres.

Autorii studiului spera ca modelul lor va permite consolidarea intregului arsenal antibiotic, in contextul in care rezistenta la antibiotice reprezinta un subiect de ingrijorare pe plan mondial in randul autoritatilor sanitare. Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) a estimat recent ca bacteriile rezistente ar putea ucide 2,4 milioane de persoane in Europa, America de Nord si Australia pana in 2050.