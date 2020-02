Un cetatean roman de pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in apele teritoriale japoneze, a fost depistat pozitiv cu virusul pneumoniei virale (coronavirus), informeaza joi Ministerul Afacerilor Externe.

Cetateanul roman a fost transferat pentru izolare si tratament la un spital japonez specializat pentru asemenea situatii, precizeaza MAE.

Ministerul arata ca Ambasada Romaniei la Tokyo a fost notificata de catre Ministerul de Externe al Japoniei.

Misiunea diplomatica a Romaniei in Japonia se afla in legatura cu cetateanul roman si a efectuat in regim de urgenta demersuri pentru obtinerea de informatii suplimentare cu privire la procedurile sanitare ulterioare care vor fi derulate de catre autoritatilor nipone. De asemenea, Ambasada Romaniei in Japonia mentine legatura si cu ceilalti cetateni romani aflati pe vasul Diamond Princess. Pe vas s-au aflat 17 cetateni romani (15 membri ai echipajului si 2 pasageri).

In ceea ce priveste nava de croaziera Westerdam, arata MAE, Consulatul General al Romaniei la Hong Kong a obtinut confirmarea ca la bordul navei se afla 17 cetateni romani, respectiv 9 pasageri si 8 membri ai echipajului. Nava a fost andocata in portul Sihanoukville, Regatul Cambodgia. Procesul de evaluare medicala a pasagerilor si membrilor echipajului este in derulare, nefiind, pana in prezent, confirmate cazuri de infectie cu coronavirus. Reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din regiune sunt in contact cu autoritatile locale si reprezentantele diplomatice ale altor state membre UE si sunt pregatite sa acorde asistenta consulara cetatenilor romani, informeaza Agerpres.