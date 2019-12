In 2008, KFC si Pizza Hut se alaturau programului „Vreau in clasa a noua!”, o initiativa World Vision Romania. A fost inceputul unei frumoase colaborari care a confirmat, an dupa an, o nevoie acuta a implicarii oamenilor, atat la nivel individual, cat si de grup, a companiilor si a ONG-urilor.



Printr-un efort comun, luna octombrie a devenit, in mod simbolic, luna donatiilor. Acel moment din an in care toti angajatii si clientii din restaurantele KFC si Pizza Hut afla povestile tinerilor inscrisi anual in programul „Vreau in clasa a 9-a!” si contribuie la construirea viitorului lor. Daca in primul an de colaborare suma donata catre World Vision Romania a fost de 10.000 EUR, in 2019 vorbim despre o suma totala de 140.000 de EUR, care a fost redirectionata catre organizatie, in vederea sustinerii parcursului personal si profesional a sute de tineri provenind din medii defavorizate. Pana in prezent, au fost donati peste 800.000 de EUR si 1.366 de elevi au fost ajutati sa mearga la liceu, ajungand astfel cu un pas mai aproape de visurile lor.

Povestile de succes a 12 elevi

Mai mult decat atat, anul acesta, in cadrul proiectului, au fost prezentate pe site-ul de campanie kfc.ro/vreauinclasa9 povestile de succes a 12 elevi. Acestia ne-au demonstrat ca, datorita proiectului, au reusit sa depaseasca obstacolele financiare si sociale, integrandu-se in comunitatile din care fac parte si devenind membri activi ai societatii cu studiile continuate sau activand deja in campul muncii. Acestia au fost invitati in Bucuresti, in cadrul unui eveniment organizat de KFC si Pizza Hut, unde au avut ocazia sa intalneasca antreprenori romani de succes si sa impartaseasca experiente de viata.

Povestile tinerilor confirma importanta implicarii companiilor in sistemul de educatie

Andreea, absolventa a promotiei 2014, povesteste despre impactul pe care l-a avut acest proiect in viata ei, activand, in prezent, ca angajat in cadrul Muzeului Antipa din Bucuresti. Aura a inteles, in timp, importanta educatiei si a invatat sa aiba curaj, sa urmeze o facultate si sa se bucure de timp si de oameni. Eduard a ajuns “pedagog social” in scoala din comuna lui, accelerandu-si dezvoltarea pe plan profesional, esentiala pentru un copil care facea primii pasi spre o cariera de succes. Si povestile nu se opresc aici. Impactul unui astfel de program, pe termen lung, este evident, iar povestile tinerilor absolventi ne confirma importanta implicarii companiilor in sistemul de educatie din Romania.

„De la an la an intelegem si mai bine impactul pe care proiectul „Vreau in clasa a 9-a” il are pentru elevii inscrisi in program. Dincolo de sumele donate, dincolo de cifre si statistici care vorbesc de la sine, anul acesta am avut ocazia sa prezentam povestile reale, de succes, ale unor elevi care au primit sprijin in acest program. Parcursul lor ne-a intarit dorinta de a investi in continuare, pe termen lung, oferind astfel catre World Vision Romania un sprijin semnificativ. De 12 ani, luna octombrie este deja o luna cu traditie in restaurantele noastre si le suntem recunoscatori clientilor pentru ca aleg sa doneze, pentru a sustine un vis mic, care e de fapt mare”, a declarat Claudia Porojan, Senior PR & CSR Manager Sphera Franchise Group.

"Andreea, promotia 2014, Cosereni. Eduard, promotia 2016, Cernatesti. Rodica, promotia 2012, Fierbinti. Iar lista poate continua cu multe alte nume, sunt peste 1300 de copii sustinuti de KFC si Pizza Hut sa mearga la liceu, prin programul nostru, "Vreau in clasa a noua", in cei 11 ani de parteneriat. Suntem recunoscatori si le multumim in primul rand in numele copiilor care au acum un viitor frumos in fata. Unii studiaza sa devina avocati, profesori, ingineri, altii lucreaza deja in muzee, ONG-uri sau multinationale. Sunt copii frumosi, extrem de destepti si, poate cel mai important, au inteles importanta empatiei si ajutorului oferit celorlati.

Doar impreuna, prin eforturile puse la comun, putem sa schimbam vietile unor copii, parcursul unei generatii, viitorul unei tari. Prin educatie", a declarat Mihaela Nabar, Director National World Vision Romania.

In cadrul programului se urmareste parcursul elevilor la liceu, oferindu-le acestora un sprijin lunar in valoare de 250 de lei, prin care sunt acoperite cheltuielile necesare pentru scoala, dar si pentru diverse activitati educative si de socializare. Elevii selectati pentru programul ,,Vreau in clasa a noua!’’ provin din familii cu o situatie materiala dificila.