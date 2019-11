Cateva zeci de persoane au protestat, joi seara, in fata Spitalului Judetean de Urgenta Braila, cerand demisia managerului unitatii spitalicesti, dupa ce o tanara de 19 ani a murit la o luna dupa ce a nascut, deoarece i-a ramas un rest de placenta in organism, potrivit raportului IML, in caz fiind deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.



Rude, prieteni si cunoscuti s-au strans joi seara - zi in care tanara mama, Ana Maria Paduraru, a fost ingropata - in fata spitalului, unde au aprins mai multe lumanari si au cerut sa li se faca dreptate in acest caz, avand in vedere ca, in decurs de 24 de ore, tinerei mamici care a nascut prin cezariana la Maternitatea Braila i-au fost puse doua diagnostice gresite: discopatie lombara si meningita.

Mama tinerei decedate a declarat ca saptamana trecuta, la o luna de la nastere, fata a acuzat dureri si a fost dusa cu ambulanta la Spitalul nr. 3, unde i s-a pus diagnosticul de discopatie lombara, a primit tratament antiinflamator si a fost trimisa acasa. A doua zi, starea fetei s-a agravat, motiv pentru care a fost transportata cu ambulanta la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta, unde i s-a pus diagnosticul de meningita, scrie Agerpres.

"Fata mea a murit de septicemie, pentru ca la maternitate i-au lasat resturi de placenta in uter, asta a iesit la IML. Vineri, cei de la Spitalul nr. 3 i-au spus ca are discopatie lombara si au trimis-o acasa cu antiinflamator. A doua zi a fost adusa la UPU tot cu ambulanta, cu dureri in tot corpul, cu umflaturi, cu vanatai, cu multe complicatii si starea i s-a agravat, iar in cateva ore a fost in coma. O groaza de medici si-au frecat mainile aici si nu stiau ce are. In final, mi-au zis ca este meningita si ne-au pus pe toti din familie sa luam tratament pentru asa ceva, inclusiv pe bebelus, cu care ne-am chinuit enorm. S-a demonstrat ca nu a fost vorba despre nicio meningita. Si asistentele au mers speriate la farmacie sa ia pastile sa nu cumva sa moara de meningita. Aici a fost un medic ginecolog care a vazut-o inainte sa intre in coma si a spus ca, din punctul lui de vedere, este ok", a declarat mama tinerei.

Primele date ale necropsiei arata ca un rest de placenta de aproximativ 2 cmp, uitat in organism in momentul nasterii, ar fi declansat septicemia, dar o concluzie finala va putea fi trasa dupa ce vor fi gata toate rezultatele probelor prelevate de catre medicii legisti.

"Politia s-a autosesizat, pe rol este un dosar penal. O sa facem si noi plangere, pentru ca nu am avut cand, noi astazi ne-am ingropat fata. Ma voi adresa si Colegiului Medicilor, vreau ca fetei mele se i se faca dreptate si cei care au gresit sa plateasca. Am crescut un copil fara probleme de sanatate pana la 19 ani si a murit in spital, in mai putin de 24 de ore", a mai spus mama fetei.

IPJ Braila s-a autosesizat si a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, iar reprezentantii Directiei de Sanatate Publica asteapta o plangere din partea familiei in acest caz, pentru a deschide o ancheta, deoarece conform procedurilor comisia de malpraxis nu se poate autosesiza.

MS a cerut DSP sa demareze un control la Spitalul Judetean Braila

Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a solicitat reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica Braila sa demareze de urgenta o actiune de control la Spitalul Judetean in cazul tinerei de 19 ani care a decedat la o luna dupa ce a nascut.

Potrivit unui comunicat al MS, echipa de control va verifica respectarea calitatii actului medical pentru pacient, a protocoalelor si a circuitului pacientului, conditiile igienico-sanitare, conform competentelor.

Concluziile actiunii de control vor fi facute publice, anunta MS.

Directorul DSP Braila: Inspectorii sunt pe teren si verifica

Inspectorii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Braila sunt pe teren si verifica intreg parcursul pe care l-a avut pacienta de la externarea din spital si pana la deces, a declarat vineri, pentru AGERPRES, directorul institutiei, Gabriel Ciochina, in cazul tinerei de 19 ani care a decedat la o luna dupa ce a nascut la Maternitatea din municipiul resedinta.

"Inspectorii sunt deja pe teren si verifica intreg parcursul pacientei. Procedura de verificare ar trebui sa se incheie in cursul zilei de astazi, nu foarte tarziu. Eu voi trimite Corpului de Control al Ministerului rezultatul verificarii in acest caz", a spus Gabriel Ciochina.