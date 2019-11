Nutriionistul Mihaela Bilic sustine ca "laptele va avea intotdeauna ceva nou de spus", expunand trei lucruri mai putin stiute despre acesta.



"Oare exista un super-lapte?

Am fost, sunt si voi ramane o mare fana a produselor lactate. Si probabil ca mine sunt multi. Pare ca la capitolul lactate nu mai e nimic nou de spus, mai mult decat produse fermentate (iaurt&co) si branzeturi, ce sa mai faci din lapte?! Ei bine, doar 'pare' pentru ca laptele va avea intotdeauna ceva nou de spus.

Cele mai multe cercetari despre lapte se fac in Japonia, tara in care laptele este considerat un produs de pret. Japonezii au vorbit pentru prima oara de lactoferina, o glicoproteina cu rol in metabolismul fierului si proprietati antibacteriene, antiparazitare si antivirale. Consumul de lactoferina de origine bovina (in preparate obtinute din lapte) a avut efecte benefice asupra infectiilor digestive cu Helicobacter. Tot lactoferina are proprietati anti-infectioase, anti-inflamatoare si anti-tumorale, inclusiv asupra virusului hepatitei C.

Un alt super-produs din lapte este laptele crud cu imunoglobuline provenit din colostru. Acest 'prim lapte' pe care vacuta il secreta o singura zi, dupa nasterea unui vitel, este bogat in grasime (50%) si contine anticorpi vitali pentru imunitatea noului-nascut. Acest lapte este rar, dar cu atat mai valoros contine factori de crestere, factori reglatori-imuni si componente anti-microbiene ce nu mai sunt prezente ulterior in lapte. Colostrul bovin este bogat in imunoglobuline, stimuleaza refacerea tisulara si sustine cresterea optima a organismului. In prezent exista peste 2000 lucrari stiintifice care confirma siguranta si eficienta administrarii de colostru bovin la copii si adulti, avand acelasi efect de intarire a sistemului imunitar ca si colostrul uman.

Si daca credeati ca asta e tot, aflati ca mai exista o forma de lapte miraculoasa, cu proprietati de linistire: laptele cu melatonina. Melatonina este hormonul care se secreta in timpul somnului profund, fiind responsabil nu numai de odihna, dar si de refacerea neuronilor, de starea de sanatate a sistemului nervos si de echilibru nostru psihic. Stiti de ce bunica ne dadea un pahar cu lapte la culcare? Ca sa dormim bine! Laptele cu melatonina este acest super-lapte care se recolteaza noaptea, intre orele 00:00-2:00, aduce organismului un aport suplimentar de melatonina si potenteaza astfel efectele ei benefice: somn odihnitor, rol antioxidant si anti-inflamatir, de reglare a tensiunii arteriale si ritmului cardiac, de crestere a puterii de concentrare si a capacitatii de memorare. In plus, cu ajutorul melatoninei, nu mai suferi nici de rau de transport (masina, avion) si nici schimbarile de fus orar nu te mai afecteaza atat de tare. Si pentru ca productia naturala de melatonina scade automat odata cu inaintarea in varsta, un astfel de lapte ar putea fi remediul miraculos si natural in acelasi timp.

Iata doar 3 dintre lucrurile mai putin cunoscute despre lapte, aliment de baza pentru romani, cu care au crescut generatii dupa generatii. Iar daca unii dintre noi s-au lasat influentati de campaniile de intoxicare si denigrare a laptelui, al lor sa fie pacatul. Insa pe restul, pe cei care stiu ca nu avem nevoie de dovezi si argumente ca sa consumam lactate, v-as intreba: aveti nevoie/v-ar placea/ati cumpara astfel de super-produse din lapte??!", a scris Mihaela Bilic pe Facebook.