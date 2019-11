Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca doreste schimbarea procedurilor de organizare a concursurilor pentru ocuparea de functii publice, sustinand ca proba orala ar trebui sa se desfasoare dupa modelul de la bacalaureat, cu camere de luat vederi.



"Vrem sa schimbam procedurile de organizare a concursurilor pentru ocuparea de functii publice, care sa fie o procedura transparenta, in jurul carora sa se faca publicitate, oricine vrea sa candideze pentru o functie publica sa stie, sa afle printr-o publicitate la care sa aiba acces orice cetatean. De asemenea, sa cunoasca foarte clar criteriile in baza carora se decide cel care castiga concursul, iar fazele concursului sa fie publice, transparente, inclusiv la proba orala, daca pastram proba orala, sa se faca cu camere, cum este la examenul de bacalaureat. Adica oricand sa existe niste probe si daca un candidat este neindreptatit in mod evident, sa poata sa conteste rezultatul", a spus Orban la B1 TV.

El a pledat pentru "depesedizarea administratiei" si angajarea oamenilor pe baza de competenta si concursuri transparente.

"Ii anunt de pe acum pe toti pesedistii care au functii de conducere in statul roman ca vor primi acelasi raspuns, si anume, sa-si faca bagajele, iar daca au o urma de demnitate, sa-si dea demisia. (...) Daca nu-si dau demisia, voi semna deciziile de eliberare din functie", a afirmat Orban.

El a anuntat schimbarea conducerii ANAF si demiterea lui Ion Ghizdeanu din functia de presedinte al Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.

"Cu siguranta vom schimba conducerea ANAF. Facem o evaluare, cautam printr-un proces de selectie riguros oameni competenti, care sa aiba un plan de imbunatatire a activitatii ANAF, de reformare si de crestere a colectarii si vom lua deciziile imediat. Acum nu se pot face peste noapte toate lucrurile. (...) Astazi l-am demis pe Ghizdeanu, marele semnatar de contracte pe FDI, fantomaticul Fond de Dezvoltare si Investitii inventat prin Ordonanta 114", a aratat premierul.

Orban a adaugat ca vizeaza si schimbarea prefectilor si a subprefectilor PSD.

"Astia se imbolnavesc ca sa nu poti sa-i demiti", a spus el.

Orban sustine ca vor fi schimbate conducerile CNAS si de la Spitalul Fundeni

Conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), dar si cea de la Institutul Clinic Fundeni vor fi schimbate, sustine premierul Ludovic Orban.

Acesta a fost prezent joi la MS la preluarea mandatului de catre ministrul Sanatatii, Victor Costache. Intrebat intr-o conferinta de presa daca vor fi schimbate conducerile CNAS si I.C. Fundeni, premierul a raspuns: "Sigur ca da".