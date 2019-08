Zeci de romani sunt blocati, in continuare, in Samothraki, pentru a patra zi la rand. Astazi, au inceput sa circule din nou feriboturile, insa nu transporta si masinile, ci doar oamenii. In aceste conditii, romanii sunt nevoiti sa isi astepte automobilele pe continent.



Dupa patru zile de asteptare, timp in care au dormit pe au putut, romanii blocati pe insula Samothraki din Grecia vor putea ajunge pe continent, cu feribotul. Nu si masinile lor, insa. Automobilele raman, deocamdata, pe insula.

"Nu avem cum sa ajungem in Romania, noi ajungem pe continent si apoi ce facem? Nu avem 500 de euro sa dam la avioane, sa ajungem in Bucuresti. Nu avem ce face pur si simplu. Mancarea din supermarket se imputineaza, este o criza locala si nu mai e mancare. Situatia este cat de poate de serioasa. fara sa dramatizez, noi ne-am pastrat calmul, nu murim, suntem in viata, dar totusi este o situatie serioasa", a spus Elena Luiza Mihalachi, o turista blocata in Grecia, potrivit Digi24.

Pe de alta parte, MAE da asigurari ca romanii vor ajunge pe continent cu tot cu masini, in cursul zilei de astazi. "Autoritatile elene au confirmat ca in cursul acestei dimineti au fost reluate cursele tur – retur de pasageri si autovehicule pe ruta insula Samothrakis – Alexandroupolis. Ambasada Romaniei la Atena este in legatura cu cetatenii romanii aflati pe insula Samothrakis si continua demersurile pe langa autoritatile locale pentru a asigura plecarea in siguranta a tuturor turistilor de cetatenie romana”, anunta MAE, potrivit Libertatea.