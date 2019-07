Instabilitatea atmosferica se va accentua incepand de sambata dupa-amiaza astfel incat, pana luni seara, in majoritatea regiunilor vor fi perioade cu innorari accentuate, averse ce pot avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari temporare ale vantului si grindina, potrivit unei informari emise de Administratia Nationala de Meteorologie.



Potrivit ANM, instabilitatea atmosferica se va accentua, in dupa-amiaza zilei de sambata (13 iulie) in nord-vestul, vestul si local centrul tarii, precum si in zona Carpatilor Occidentali si Meridionali, iar in noaptea de sambata spre duminica (13/14 iulie) si in sud-vestul si sudul extrem al teritoriului.

Duminica, 14 iulie, manifestarile instabilitatii atmosferice vor cuprinde majoritatea regiunilor, exceptand sud-estul extrem, iar luni,15 iulie, se vor semnala cu precadere in jumatatea estica a tarii.

Astfel, vor fi perioade cu innorari accentuate, averse ce pot avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari temporare ale vantului si grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi local 20 l/mp si izolat 40...50 l/mp.

Informarea meteorologica este valabila in intervalul 13 iulie, ora 13:00 - 15 iulie, ora 21:00.