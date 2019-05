Costurile - Desi la prima vedere costurile unui implant dentar pot parea mari, trebuie sa te gandesti la raportul pret/beneficii. Un implant este o lucrare care va dura multi ani si care iti va imbunatati considerabil calitatea vietii. In plus, preturile implantului dentar in Romania sunt mult sub media europeana, desi in multe dintre clinicile dentare, calitatea este aceeasi ca in marile clinici din strainatate. In acelasi timp, majoritatea clinicilor permit astazi plata in rate, asa ca orice buzunar isi poate permite aceasta procedura importanta.