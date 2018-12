"La nivel national, in ultimele 24 de ore, vremea a fost caracterizata de ninsori, lapovita, ploi si polei in cea mai mare parte a tarii. De asemenea, meteorologii au emis Cod Portocaliu de nisori abundente, strat semnidicativ de zapada si viscol in 9 judete ale tarii (AG, CS, DB, GJ, HD, MH, PH, TM si VL), avertizare valabila pana maine la pranz.

Pentru gestionarea optima a situatiilor de urgenta, inca de ieri au fost mobilizate echipaje de pompierii salvatori care sa intervina in sprijinul cetatenilor si autoritatilor locale din zonele vizate de ninsori.

7 judete, afectate in urma manifestarii fenomenelor meteorologice

In urma manifestarii fenomenelor meteorologice, pe timpul noptii au fost inregistrate efecte in sapte judete (AG, DB, HD, MH, PH, TM si TR), fiind implicate 12 autovehicule si 24 persoane.

In jurul orei 04.00, o ambulanta care se deplasa din judetul Teleorman catre un pacient care necesita dializa din comuna Seaca, judetul Olt, pe Drumul Judetean 679, intre localitatile Mihaesti si Seaca, a ramas blocata din cauza zapezii viscolite pe carosabil. La fata locului s-au deplasat un utilaj al societatii care se ocupa cu deszapezirea drumului respectiv si un utilaj de la Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Seaca. Ambulanta a fost deblocata rapid, iar ulterior a fost insotita de un utilaj pana la pacient.

In aceasta dimineata, autoritatile locale din judetul Teleorman au intervenit pe DJ 703, intre localitatile Ciolanesti si Baldovinesti, pentru deblocarea unei ambulante care se deplasa pentru preluarea unei gravide. Aceasta nu a mai putut inainta din cauza zapezii de pe carosabil, insa a fost deblocata rapid de utilaje.

Intre localitatile Ponoarele si Izverna din judetul Mehedinti s-a intervenit pentru deblocarea a trei autoturisme in care se aflau 10 persoane.

Tot pentru deblocarea a 2 autoturisme in care se aflau 5 persoane si a unui autobuz fara persoane s-a intervenit pe drumul care face legatra intre localitatile Boldesti si Seciu din judetul Prahova. Totodata, in localitatea Mizil pompierii si drumarii au deblocat un autotren care a derapat si a intrat intr-o curte.



In judetul Dambovita, pe DN 7, salvatorii au deblocat un autoturism in care se aflau 5 persoane, iar in judetul Hunedoara, in zona localitatii Cincis, a fost deblocat un atutotren.

Pe DN 73, intre localitatile Campulung Muscel si Dragoslavele din judetul Arges, circulatia rutiera s-a desfasurat temporar ingreunat, carosabilul fiind acoperit cu zapada. S-a intervenit cu utilaje de la administratorul de drum si autoritatile locale, pentru deszapezire si raspandire de material antiderapant.

In urma cu putin timp, pe A1, la km 106, un tir a parasit carosabilul si a blocat o banda.



La aceasta ora, traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna pe majoritatea arterelor rutiere din judetele aflate sub atentionari meteorlogice. Nu sunt semnalate drumuri blocate sau persoane aflate in dificultate.

Evolutia din teren este atent monitorizata de Centrul Operational National al IGSU, in cooperare cu structurile aflate in coordonarea DSU, astfel incat sa fie dispuse rapid masurile optime de interventie in sprijinul populatiei.

Recomandari pentru persoanele care pleaca la drum

Celor care pleaca la drum in aceasta perioada, le recomandam sa aiba autoturismele echipate corespunzator, sa se intereseze asupra starii drumurilor inainte de pornire si sa respecte semnalele ori restrictiile autoritatilor.

Informatii despre modul de comportare in cazul producerii unor situatii de urgenta sau alte date utile despre manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase pot fi obtinute prin intermediul aplicatiei DSU, care poate fi descarcata gratuit din Google Play Store si App Store", se arata intr-o postare pe Facebook.