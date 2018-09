In accidentul de circulatie au fost implicate doua autoturisme, informeaza Agerpres.

"In judetul Buzau, pe DN 2 Urziceni - Buzau, la kilometrul 74+800 de metri, traficul este blocat din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. In urma evenimentului o persoana a decedat iar alte trei au fost ranite grav", conform Infotrafic.