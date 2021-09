Jador, Bogdan de la Ploiești și Dorian Popa au intrat în gura lupului. Iulia Albu a vorbit despre alegerile lor vestimentare și i-a făcut cu ou și cu oțet, ba chiar a fost și ironică la adresa lor. Cum era de așteptat, fanii celor trei artiști au sărit în apărarea idolilor lor și au fost de părere că fosta soție a lui Mihai Albu nu ar fi trebuit să îi judece în felu acela.

Bogdan de la Ploiești odată ajuns sub lupa criticului de modă, nu a picat prea bine în ochii ei. Aceasta a spus despre îndrăgitul manelist că arată de parcă ar fi mers la reuniune a trupei Trei Sud Est și că are un tricou de prost gust, o șapcă de brand și nimic mai mult și că, în niciun caz, nu ar fi trebuit să poarte încălțăminte sport fără șosetă.

„Bogdan de la Ploiești arată exact de parcă ar fi fost la o reuniune Trei Sud Est, la care o fană l-a confundat cu unul dintre membrii trupei. Tricoul este de un real prost gust, la fel ca șapca de brand. Încălțămintea sport nu are ce să caute fără șosetă. Ansamblul arată dezolant și atât. Nu este nimic mai cocalaresc decât să porți cămașă pe care apare brand-ul, pantofi pe care apare brand-ul, în spate să îți expui mașina și în față ceasul. Wow, mi-au murit toate visele când am văzut această imagine. Plus, ce înseamnă acești pantaloni scurtuți și îngustuți pe picior? Aș înțelege purtarea lor într-un context artistic, în niciun caz aici”, a spus Iulia Albu despre Bogdan de la Ploiești, potrivit cancan.ro.