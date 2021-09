Deși nu au declarat nimic până acum, pentru fanii lor era clar faptul că nu mai sunt împreună, deoarece nu au mai postat nimic unul în compania celuilalt, iar imaginile cu ei de pe social media au dispărut. În plus, la un moment dat, cântăreața a postat un TikTok, în care cânta una dintre piesele sale și în care a plâns, iar pentru admiratori era mai clar ca oricând că au luat-o pe drumuri diferite.

Andrei Ivan și Mira ajunseseră într-un punct în care nu mai rezonau, în care nu știau ce să facă și nu puteau amâna momentul despărțirii, care era inevitabil, la nesfârșit. Ea ținut să precizeze că au luat-o decizia împreună și că s-au separat prietenește, nimeni nu a înșelat pe nimeni, iar ei încă vorbesc și sunt buni prieteni, ceea ce pentru unii este greu de crezut. Având în vedere că s-au iubit enorm, nu au cum să fie indiferenți în fața acestei situații, dar s-au resemnat cu ideea că nu a mai fost să fie.

„Vă spun doar că ne-am despărțit foarte prietenește. Am decis că nu mai rezonăm, am rezonat până într-un punct, de la un anumit punct viziunile noastre s-au dus așa... Suntem prieteni, ne înțelegem foarte bine, suntem apropiați, am petrecut doi ani împreună. N-ar avea cum să ne fie indiferent. Nu a fost vorba de nicio înșelăciune, a fost o relație foarte frumoasă, în care am crescut, ne-am maturizat, am învățat lucruri. Suntem ok, suntem bine. Pur și simplu am decis că așa e mai bine pentru noi și am mai decis să vă comunic acest lucru”, a mai declarat ea.