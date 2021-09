Ștefan Ciuhulescu a cuniscut-o pe Marina Oprea, în urmă cu doar o lună. Chiar dacă nu a trecut atât de mult timp de atunci, se pare că lucrurile sunt foarte serioase între ei, mai ales că au luat deja decizia de a se muta împreună. Din câte a povestit chiar fostul Faimos nu îi plac aventurile, iar acesta nici nu se pune problema să fie una. Se simte foarte bine în această relație, se bucură că a cunoscut-o și că de câteva săptămâni îi face viața mai frumoasă, indiferent de cât de greu i-ar fi în unele momente.

„Nu sunt genul care să aibă fluturași. Așa cum au văzut și oamenii, nu a fost o eroare de club, nu a fost o eraore de moment, nu este o aventură, mie nu îmi plac aventurile. Nu ar fi fost loc de o aventură cu această persoană cu care sunt din data de 12 august, așa că… Marina, sper că nu te uiți la această emisiune. E o relație foarte ok, în care mă simt foarte bine, sper că e treaba reciprocă și mă bucur că am cunoscut-o și că… Sunt foarte direct în situația asta. Locuim sub același acoperiș, nu de pe 12 august, ci de pe 13 august.(…)”, a declarat Ștefan Ciuhulescu, în cadrul emisiunii „Bărbați vs. Femei”.