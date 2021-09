Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi din țară, dar fiind mai tot timpul pe scenă nu a avut suficent timp să călătorească, astfel că și-a dorit extrem de tare să plece în Asia și să faca față provocărilor zilnice. Timp de câteca săptămâni a dormit foarte puțin, a stat nemâncată și a dormit în totul felul de locuri alături de Estera, locuri în care, într-un alt context, nu ar fi ajuns vreodată.

Cel mai greu a fost pentru surorile Buble să se înțeleagă cu oamenii, pentru că ei nu știu aproape deloc engleză și nu aveau idee ce îi rugau concurentele. Spre deosebire de alți concurenți, se pare că ele s-au descurcat de minune când a venit vorba de autostop, în schimb, au avut mari probleme în ceea ce privește căutarea și găsirea unui loc bun în care să rămână peste noapte.

”Prima zi nu o să o uităm niciodată, aia a fost cea mai grea, toată lumea râdea de noi, nu înțelegeau de ce două fete atât de bine îmbrăcate și de drăguțe se plâng că nu au bani, că nu au ce mânca, că nu au unde să doarmă, ne spuneau să intrăm în grajd să dormim.

Efectiv aveam să dormim într-un grajd, într-o școală părăsită. Am dormit și la un cămin de homeless, următoarea zi am dormit la o familie foarte drăguță și numeroasă și acolo ne-am simțit ca acasă. M-am obișnuit cu cerșitul. Prima dată am cerșit de la un băiat, avea o plasă cu vreo 20 de franzele. M-am târguit cu el vreo cinci minute, dar în final mi-a dat. Sunt zile în care nici nu cheltuim acel euro. Mă opresc pe stradă și le cer oamenilor sau le spun șoferilor să ne ia de mâncare”, a mai spus artista.